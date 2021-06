Nieprzytomnego mężczyznę z wody wyciągnęli ratownicy. Mimo reanimacji, jego stan był na tyle poważny, że zdecydowano o transporcie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Najnowocześniejsza... na otwarciu

- Ratownicy zostali wezwani do mężczyzny z nagłym zatrzymaniem krążenia, natychmiast podjęli resuscytację, krążenie udało się przywrócić. Prosto z basenu mężczyzna trafił do Górnośląskiego Centrum Medycznego - powiedziała "Wydarzeniom" Iwona Wronka, rzecznik Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

ZOBACZ: Warmińsko-mazurskie. W jeziorze Pozorty utonął 43-letni turysta

- Został przetransportowany do części kardiologicznej, gdzie na odcinku intensywnej opieki medycznej spędził trzy dni. Dzisiaj szczęśliwie zostanie przekazany na oddział kardiologii, jego stan lekarze oceniają jako stabilny, dobry - wyjaśniła Jolanta Wołkowicz, rzecznik Górnośląskiego Centrum Medycznego.

Basen w katowickiej dzielnicy Burowiec otwarto rok temu. Obiekt jest wyposażony w system wykrywający tonięcie. Miała to być najnowocześniejsza i najbezpieczniejsza tego typu pływalnia w Polsce. I była... tylko podczas otwarcia.

System działał tylko "rozruchowo"

- System działał tylko rozruchowo na otwarciu basenów, gdyż został zamontowany tylko i wyłącznie sprzęt, a wodociągi, tudzież baseny, nie wykupiły oprogramowania do tego systemu - powiedział Dawid Durał, radny Katowic.

System zabezpieczający jest, ale bez licencji - nie działa. Dlaczego nie wykupiono uprawnień do systemu chroniącego pływających?

ZOBACZ: Utonięcie przyczyną śmierci nastolatków z Ledna

- Nikt nie przewidział, że należy wcześniej zakupić oprogramowanie i zostawiono to katowickim wodociągom - mówi Tomasz Szpyrka, dyrektor ds. eksploatacji basenów i sprzedaży usług w spółce katowickie Wodociągi S.A.

Do działania systemu chroniącego gości pływalni powinny być wykupione licencje na oprogramowanie. Zakup miał być realizowany przez Wodociągi Katowickie do dziś tego nie uczyniono - uważa firma, która wykonywała system.

Ktoś chciał dotrzeć do nagrań z kamer

Według wykonawcy ktoś nieuprawniony usiłował dotrzeć do danych rejestrowanych przez system i jego kamery.

- Nastąpiła nieautoryzowana próba dotarcia do obrazu, którego nie można uzyskać bez licencji do oprogramowania i odpowiednich haseł. To nie zostało przez miasto Katowice do dziś zakupione - powiedziała Justyna Grymel, dyrektor w firmie, która instalowała system bezpieczeństwa.

ZOBACZ: Straciła palec na basenie. Wyrzucono główny dowód w sprawie

Miasto nie kupiło licencji do podobnego systemu również w innym, oddanym niedawno do użytku basenie.

