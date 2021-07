Rzymkowski: wypowiedzi kurator Nowak nie wskazują na zaniedbanie i nienależyte wykonanie zadań

Posłanki Koalicji Obywatelskiej Urszula Augustyn i Krystyna Szumilas pytały w czwartek w Sejmie o działania kuratorów oświaty, wskazując na - ich zdaniem - ideologiczne i szkodliwe działania małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak oraz łódzkiego kuratora oświaty Waldemara Flajszera.

W czerwcu małopolska kurator oświaty Barbara Nowak napisała na Twitterze: "Szok! Uniwersytet Jagielloński zamienia się w agencję towarzyską! Przygotowuje ofertę wg płci kulturowych. Pierwsza polska wyższa uczelnia, z historią od 1364 r. stosuje segregację studentów po neomarksistowsku".

Nowak wraz z wpisem zamieściła zrzut ekranu z fragmentu ankiety. Na grafice widać, że ankietowani proszeni są o podanie swojej płci i mają do wyboru: kobieta, mężczyzna, transkobieta, transmężczyzna, niebinarna, nie chcę odpowiadać na to pytanie.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek skierował pismo do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z prośbą o pilne wyjaśnienie tej sprawy. Rektor UJ prof. Jacek Popiel wskazał na to, że ankieta jest elementem badania naukowego.

- Ja to przyjmuję do wiadomości, aczkolwiek, jeszcze raz powtarzam: nie ma w Polsce podstaw prawnych, by wyodrębnić inną płeć niż kobieta i mężczyzna. To jest tyle co zrobiłem by wyjaśnić sprawę w Uniwersytecie Jagiellońskim, której nie popieram i z którą się nie zgadzam - powiedział Czarnek.

"Szkodliwe wypowiedzi pani kurator Barbary Nowak mają wpływ na to, co dzieje się w szkołach"

Zdaniem Augustyn, "szkodliwe wypowiedzi pani kurator Barbary Nowak mają wpływ na to, co dzieje się w szkołach". Zaznaczyła, że małopolska kurator oświaty "daje upust swoim poglądom i walczy z nauczycielami". Zwróciła uwagę na to, że "w Małopolsce toczy się połowa wszystkich postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli". Pytała zatem, czy MEiN kontroluje to, co dzieje się w kuratoriach oświaty.

W odpowiedzi wiceszef resortu edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski przedstawił ustawowe zadania kuratoriów oświaty. - Dokonując oceny, minister ustala, czy działania kuratora wskazują na zaniedbania lub nienależyte wykonanie zadań.(...) Publiczne wypowiedzi pani kurator Barbary Nowak w odniesieniu do różnych aspektów życia społecznego nie wskazują na zaniedbanie lub nienależyte wykonanie ustalonych w ustawie zadań kuratora - powiedział Rzymkowski.

Z kolei Szumilas zarzuciła Rzymkowskiemu, że nie odniósł się do istoty rzeczy. - Akcentujecie taką postawę kuratorów oświaty - antywychowawczą, która obraża środowiska i nie przystoi nauczycielowi - zwróciła się wiceszefa MEiN.

Szumilas odniosła się także do sprawy dyrektora XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Dariusza Jakóbka, którego zawieszono za zakazanie uczniom używania w aplikacji nauczania zdalnego związanych z polityką awatarów, w tym m.in. czerwonej błyskawicy – symbolu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Rzymkowski: próbujecie wprowadzić terror poprawności politycznej

Władze miasta podjęły tę interwencję na prośbę jednej z uczennic szkoły, która miała być ukarana dyscyplinarnie za nieprzestrzeganie regulaminu. Na początku czerwca Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki uchyliła decyzję władz miasta Łodzi.

- Nie jest moją winą, że państwa protegowani w Urzędzie Miasta Łodzi z Lewicy i PO prześladują nauczycieli. (...) Próbujecie wprowadzić terror poprawności politycznej. Nawet dzisiaj na stronie miasta Łodzi pojawiają się haniebne kłamstwa, oszczerstwa i pomówienia wobec ministra edukacji i nauki czy wobec dyrektora Dariusza Jakóbka - powiedział Rzymkowski.

Jak podkreślił, "dyrektor Jakóbek został napiętnowany, prześladowany i to prześladowanie trwa nadal". - Jako MEiN będziemy bronić przed prześladowaniem politycznym dobrych polskich nauczycieli - oświadczył Rzymkowski

