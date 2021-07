Były prezydent RPA Jacob Zuma, skazany na 15 miesięcy więzienia za obrazę sądu, został aresztowany w środę tuż przed północą - podała na Twitterze oficjalna fundacja, która go reprezentuje.

Zuma został 29 czerwca skazany przez Trybunał Konstytucyjny RPA na 15 miesięcy więzienia za obrazę sądu.

ZOBACZ: RPA. Znaleziono 20 ciał niedaleko Johannesburga. To prawdopodobnie nielegalni górnicy

Sąd orzekł wówczas, że Zuma ma pięć dni, by stawić się do odbycia kary. W przeciwnym razie miał zostać aresztowany do północy ze środy na czwartek.

Wyrok 15-miesięcznego więzienia dotyczył wielokrotnej nieobecności Zumy na przesłuchaniu, dotyczącym zarzutów o korupcję, co poskutkowało w lutym br. wnioskiem o nakaz pozbawienia wolności byłego prezydenta.

Będzie się odwoływał

W niedzielę Zuma ogłosił, że odwoła się od wyroku, a wokół jego posiadłości zgromadziły się setki osób w geście poparcia dla byłego prezydenta i sprzeciwu wobec wyroku sądu.

ZOBACZ: RPA. "Diamentowa gorączka" po odkryciu przezroczystych kamieni

"Prezydent Zuma postanowił zastosować się do nakazu aresztowania. Jest w drodze do zakładu karnego w prowincji Kwazulu-Natal" - podała oficjalna fundacja, która go reprezentuje.

Informację tę potwierdziła policja, która na Twitterze napisała, że "Były prezydent RPA, Jacob Zuma, został aresztowany"

Kim jest Zuma?

Zuma był prezydentem RPA w latach 2009 - 2018. W czasie sprawowania urzędu miał działać na korzyść trzech braci biznesmenów Atula, Ajaya i Rajesha Gupty, którym to rzekomo pozwalał na żerowanie na zasobach państwa. Zarówno były prezydent, jak i biznesmeni zaprzeczają zarzutom.

Podczas swoich dziewięcioletnich rządów stawał wobec wielu oskarżeń o korupcję i pranie pieniędzy.

Wcześniej, będąc wiceprezydentem, został też oskarżony o gwałt, choć ostatecznie sąd uniewinnił go w 2006 r.

WIDEO - USA. Przedwczesna i niekontrolowana eksplozja fajerwerków Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP