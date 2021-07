Narkotyki dostają się ze ścieków do wody. Badania: ryby mogą się uzależnić

Na ryby wpływać mogą narkotyki rozpuszczone w wodzie, w której one pływają – wynika z badań czeskich naukowców w warunkach laboratoryjnych. Tymczasem narkotyki są już w wodzie, co wynika z pomiarów prowadzonych w miastach, także w Polsce. Ilość kokainy w ściekach wzrosła w czasie pandemii.

Czescy badacze prowadzili doświadczenia na osobnikach pstrąga potokowego. Zanurzane były one w wodzie skażonej metamfetaminą, nielegalnym narkotykiem używanym przez ludzi. Po zanurzeniu w takiej wodzie pstrągi były mniej aktywne, ale wykazywały też "niepokojący" poziom uzależnienia.

Ryby uzależnione od narkotyków

- Metamfetaminy, podobnie jak inne coraz bardziej niepokojące środki skażenia, są wprowadzane do wód powierzchniowych przez zrzuty z oczyszczalni ścieków – powiedział prowadzący badania Pavel Horký z Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze.

ZOBACZ: Wrocław. Zatrzymano sanitariusza pod wpływem narkotyków. Wiózł w karetce martwą pacjentkę

- Użytkownicy tych substancji wydalają je do ścieków, po czym dostają się one do oczyszczalni, które nie są przystosowane, by je usuwać. W końcu, środki skażenia trafiają do ekosystemów wodnych. Ich stężenie jest stosunkowo niskie, ale wciąż da się ją wykryć.

Uzależnienie od leków może ostatecznie prowadzić do koncentracji ryb tam, gdzie występuje narkotyk, "w poszukiwaniu dawki". – Metamfetamina jest nielegalna, ale leki na receptę, takie jak fluoksetyna, znana jako prozac, może "ośmielać ryby" i zmieniać ich zachowanie, kiedy są w naszych wodach – mówią badania.

Narkotyki w ściekach w Krakowie

Jak donosi "Krytyka Polityczna", w czerwcu ukazał się doroczny raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomapnii. Zawiera on analizę próbek ścieków z ponad 80 miast w 18 krajach UE.

ZOBACZ: Zgorzelec. CBŚP zlikwidowało laboratorium metamfetaminy ukryte pod kojcem dla psów

Zawartość narkotyku w wodzie pozwala oszacować skalę użycia narkotyków w danym mieście. I tak w Krakowie wzrosła konsumpcja kokainy i MDMA, za to spadło użycie metamfetaminy. Badania te wskazują, że w miastach Europy Wschodniej zyskuje na popularności kokaina, chociaż wykrywana jest wciąż w relatywnie małym stężeniu.

WIDEO - Chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska. Zginął w rakiecie własnej roboty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/ sgo/krytykapolityczna.pl/praguemorning.cz