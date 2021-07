W czwartek w Polsce potwierdzono 93 nowe przypadki koronawirusa. Naukowcy z USA ustalili, że loterie szczepionkowe wcale nie motywują do szczepień. Do szczepień z kolei zachęca polski Kościół, w wydanym przez episkopat oświadczeniu. Tymczasem Japonia wprowadza stan wyjątkowy, a co za tym idzie - igrzyska olimpijskie w Tokio odbędą się bez udziału kibiców.