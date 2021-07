W Polsce w ciągu ostatniej doby zmarła jedna osoba, a 54 zaraziły się koronawirusem. Amerykańscy eksperci ostrzegają, że wśród nowych chorych jest coraz większy odsetek dzieci. Prof. Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ostrzegła przed czwartą fala spowodowaną zakażeniami po powrocie Polaków z wakacji. Nerki ze strzykawkami na "nocy szczepień" we Włoszech.

W Raporcie Dnia podsumowujemy najważniejsze informacje dotyczące pandemii COVID-19.

Zmarła 1 osoba. Prawie 30 mln wykonanych szczepień

W niedzielę były 54 nowe potwierdzone przypadki koronawirusa w Polsce;

Zmarła 1 osoba - z powodu chorób współistniejących;

Najwięcej zakażeń było na Mazowszu, gdzie zachorowało 9 osób;

Nikt nie zachorował w Lubuskiem, Podlaskiem i w woj. zachodniopomorskim;

Liczba wszystkich przypadków wzrosła w Polsce do 2 mln 880 tys. 270;

Zmarło ogółem 75 tys. 84 chorych na COVID-19;

Wyzdrowiało łącznie 2 652 165 osób;

W szpitalach jest 571 chorych z COVID-19;

88 z nich jest podłączonych do respiratorów;

Na kwarantannie przebywają 97 tys. 94 osoby;

W Polsce wykonano dotąd 29 mln 965 tys. 841 szczepień.

Prof. Zajkowska: z wakacji z zakażeniem

Powroty z wakacji zwiększą liczbę zakażeń koronawirusem - uważa prof. Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku;

Na przełomie sierpnia i września możemy liczyć się z wystąpieniem czwartej fali - dodała;

Testy po powrocie do kraju i kwarantanna w dużym stopniu ograniczają szerzenie się zakażenia, ale w pełni go nie eliminują;

Wzrostowi zakażeń w okresie jesiennym będzie sprzyjała również pogoda;

Wzrost zachorowań będzie zróżnicowany w zależności od liczby osób zaszczepionych w danym regionie Polski;

Zdaniem prof. Zajkowskiej kampania informacyjna dotycząca szczepień przeciw koronawirusowi nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Ekspert o USA: na COVID-19 umierają niezaszczepieni

99,2 proc. wszystkich, którzy ostatnio zmarli na COVID-19, to osoby niezaszczepione;

"Większości tych śmierci można było uniknąć, zapobiec im" - powiedział w amerykańskiej telewizji NBC dr Anthony Fauci;

Według niego niektórzy ludzie nie chcą się szczepić z pobudek ideologicznych;

Medyk zaapelował, by "odłożyć na bok wszystkie różnice i zdać sobie sprawę, że wspólnym wrogiem jest wirus";

W Stanach Zjednoczonych zanotowano 605 tys. zgonów związanych z koronawirusem.

To najwięcej spośród wszystkich państw na świecie.

Włoski minister zdrowia: jeszcze nie wygraliśmy

"Minister zdrowia: sytuacja poprawia się, ale jeszcze nie wygraliśmy";

Szef włoskiego resortu zdrowia Roberto Speranza zaapelował o "maksymalną uwagę";

"Nowe warianty koronawirusa nie pozwalają nam na to, byśmy byli spokojni" - powiedział;

Ostatniej doby zmarło 12 chorych, a 808 nowych zakaziło się - podano w niedzielę;

Łączna liczba zmarłych wzrosła do 127 tys. 649;

Obecnie zakażonych jest we Włoszech około 44 tys. osób;

Liczba chorych na COVID-19 na intensywnej terapii spadła poniżej 200;

Na pozostałych oddziałach jest ponad 1360 zakażonych koronawirusem;

Dotychczas wykonano we Włoszech około 53 mln szczepień;

20 mln osób, czyli 37 proc. ludności, jest w pełni zaszczepionych.

Holandia. Pomylili szczepionki, teraz przepraszają

W Groningen przez pomyłkę zaszczepiono 20 osób preparatem firmy AstraZeneca zamiast Moderny;

Władze przychodni przepraszają;

Po raz pierwszy od dwóch tygodni liczba osób zakażonych koronawirusem w Holandii przekroczyła 1000;

To czwarty dzień z rzędu, kiedy rośnie liczba zachorowań;

Średnia liczba infekcji w ciągu ostatnich siedmiu dni wynosi obecnie 740, w porównaniu do 651 w ostatnią sobotę;

Spada liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach. W sobotę było ich 230, a dzień wcześniej 248.

Coraz więcej dzieci choruje na COVID-19

Coraz wyższy odsetek nowych przypadków koronawirusa w USA przypada na dzieci;

Wskaźnik ogólnej liczby zakażeń spada wraz z wprowadzeniem szczepionki przeciw COVID-19;

W marcu 2020 r. dzieci stanowiły jedynie około 2 proc. nowych przypadków zakażeń;

Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) podała, że w końcu maja stanowiły już 24 proc. nowych infekcji;

Ponad 4 mln amerykańskich dzieci przeszło testy na obecność koronawirusa;

18 tys. 500 było hospitalizowanych, a 336 zmarło;

Około 4 tys. dzieci trafiło do szpitali w związku z wielosystemowym zespołem zapalnym u dzieci (MIS-C);

Niemal 55 proc. Amerykanów otrzymało do piątku co najmniej jedną dawkę szczepionki.

Zdjęcie Dnia - noc szczepień we Włoszech

Pracownicy służby zdrowia przygotowują strzykawki z jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson dla pacjentów, którzy przyszli na "noc szczepień" w centrum COVID-19 szpitala Santo Spirito w Rzymie.

EPA/GIUSEPPE LAMI "Nerki" ze strzykawkami przygotowane na noc szczepień we Włoszech.

Wideo Dnia - szczepienia przed kościołami

Księża odpowiadają na apel ministra zdrowia. Przed Kościołami we Wrocławiu stanęły autobusy do szczepień. Były kolejki, co cieszy lekarzy, którzy czwartej fali spodziewają się na południu i na wschodzie Polski, gdzie zaszczepiło się najmniej osób.

