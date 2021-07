- Minęliśmy się wcześniej, bo on pewnie szukał jakiegoś worka. Gdy znalazł, zarzucił mi go od tyłu na głowę. Nie wiedziałem co się stało, krzyczałem "ludzie ratujcie", ale był późno i nikt nie przyszedł. Na szczęście on też uciekł - relacjonował w rozmowie z reporterką Polsat News pan Tadeusz.

- Mój Boże, jak ja strasznie się przejąłem - dodał mężczyzna.

Tadeusz Grabowski zaznaczył, że na szczęście jest w bardzo dobrej kondycji, dzięki temu mógł głośno krzyczeć, co wystraszyło 15-latka. Jednak zaznaczył, ze po tym ataku czuje się znacznie słabiej.

100-latek zaatakowany przez nieletniego

Nieznany jest motyw, jakim kierował się napastnik. Według poszkodowanego 100-latka powodem mogła być niewielka liczba pieniędzy, które trzymał w kieszeni koszuli.

Ukrywał się w szafie

Zabezpieczony monitoring pozwolił na zidentyfikowanie napastnika. 15-latek, ukrywał się przed policjantami, ale w środę po godzinie 15:00 został schwytany w swoim domu.

- Gdy przyszła policja, 15-latek ukrywał się w swojej szafie na strychu - informuje Paulina Waszelewska z Polsat News.

Sprawa nastolatka została przekazana do dyspozycji wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego w Łomży, który zdecyduje o dalszym losie nastolatka.

