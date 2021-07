43-latek z Rudy Śląskiej, który w minioną niedzielę po pijanemu rozbił szybę w karetce pogotowia, znieważył ratowników i zaatakował policjantów, odpowie przed sądem za zmuszanie funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności służbowych, znieważenie i zniszczenie mienia. Mężczyzna został aresztowany.

Do incydentu, którego amatorskie nagranie pojawiło się w ostatnich dniach w internecie, doszło w niedzielny wieczór w Rudzie Śląskiej na ulicy prowadzącej do szpitala. Pijany mężczyzna zablokował przejazd wiozącej chorego karetce, znieważył ratowników, groził im śmiercią i uszkodzeniem karetki, a w efekcie rozbił pięścią przednią szybę auta.

Usłyszał zarzuty

"Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali 43-latka, który w trakcie interwencji znieważył ich i kopnął jednego z zatrzymujących go mundurowych. Rudzianin trafił do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał pięć zarzutów" - poinformowała w czwartek rudzka policja.

Mężczyzna odpowie m.in. za zmuszanie funkcjonariuszy policji i załogi karetki do odstąpienia od czynności służbowych, znieważenie ich oraz zniszczenie ambulansu. Decyzją sądu 43-letni agresor został tymczasowo aresztowany. Grozi mu nawet 5 lat więzienia.

