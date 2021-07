Próbowała zgasić znicz olimpijski. Pistoletem na wodę

Przy pomocy pistoletu na wodę, 53-letnia Japonka próbowała zgasić znicz olimpijski. Kobieta przeprowadziła "atak", gdy sztafeta niosących go osób przebiegała przez Sinba Park w mieście Mito na wyspie Honsiu. "Jesteśmy przeciwni igrzyskom! Zatrzymaj Olimpiadę!" - krzyczała. Interweniowała policja.

Zdarzenie miało miejsce około godziny 19:40 w niedzielę 4 lipca, w momencie kiedy biegacz niosący pochodnię olimpijską zbliżał się do mety w Sinba Park.

Na opublikowanym nagraniu widać, stojącą na uboczu 53-letnią Kayoko Takahashi, trzymającą kolorowy pistolet na wodę.

W momencie, gdy 77-letni biegacz przebiegał obok kobiety, ona zaczęła strzelać wodą w kierunku płomienia, krzycząc: "Jesteśmy przeciwni igrzyskom! Zatrzymaj Olimpiadę!". Znicz nie zgasł, bo strumień wody został odbity przez pracownika ochrony, który osłonił płomień tarczą.

Przeciwna igrzyskom

Po chwili inny ochroniarz zatrzymał panią Takahashi do czasu przyjazdu policji. Kobieta powiedziała śledczym podczas przesłuchania, że protestowała przeciw mającym się odbyć w Tokio, podczas trwającej w Japonii pandemii koronawirusa, igrzyskom olimpijskim. Została zatrzymana za zakłócanie porządku.

Japońska opinia publiczna jest w znacznej mierze przeciwna igrzyskom, które z powodu pandemii zostały przełożone, z zeszłego na obecny na rok. Epidemia Covid-19 w Japonii nie była równie poważna, jak w wielu innych krajach - zanotowano około 14,8 tys. zgonów.

Istnieją jednak obawy, że kolejna fala może wybuchnąć wraz z rozpoczęciem się igrzysk olimpijskich, które startują 23 lipca. Znicz olimpijski ma przybyć do Tokio w najbliższy piątek.

Brak zaufania do szczepionek

Problemem jest również niskie tempo szczepień w kraju. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało 14 procent mieszkańców. Japończycy są nieufni w stosunku do nich, bo skandale ze skutkami ubocznymi w latach 70. i 80. - w tym śmierć kilkorga dzieci po szczepieniu na błonicę, krztusiec i tężec - podkopały zaufanie do szczepionek.

Z badań opinii publicznej wynika, że w Japonii jest ono jednym z najniższych na świecie. W 2015 roku w ankiecie czasopisma "Lancet" tylko niecałe 9 proc. Japończyków zdecydowanie zgodziło się, że szczepionki są bezpieczne, a niecałe 15 proc. - że są skuteczne.

Władze są też bardzo ostrożne w wydawaniu zezwoleń dla zagranicznych preparatów. Szczepionkę Pfizera zatwierdziły dopiero w połowie lutego – dwa miesiące później niż wiele innych krajów – po przeprowadzeniu dodatkowej, niewielkiej próby na Japończykach. Gdy szczepionka dostała zielone światło, jako pierwsi otrzymali ją pracownicy służby zdrowia w ramach kolejnego badania pod kątem ewentualnych skutków ubocznych.

rsr/bas/Mail Online