215 sportowców w 28 dyscyplinach powołanych zostało do reprezentacji na rozpoczynające się 23 lipca igrzyska w Tokio. Skład został we wtorek zatwierdzony przez zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

- To dobrze, że te igrzyska się odbędą. To znak, że świat wraca do normalności, choć na pewno będą to igrzyska inne niż dotychczasowe, szczególne - zaznaczył Gliński.

Jak dodał, zmagania olimpijskie to symbol piękna sportu.

- Dziękuję Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i polskim związkom sportowym za przygotowanie do igrzysk. Pozostaje nam życzyć sukcesów naszym reprezentantom - podkreślił.

W biało-czerwonych barwach wystąpią 103 kobiety i 112 mężczyzn. Cała polska reprezentacja, w której będą też m.in. trenerzy, lekarze i fizjoterapeuci, liczyć będzie 428 osób.

Igrzyska w stolicy Japonii, które przełożono o rok z powodu pandemii COVID-19, potrwają do 8 sierpnia.

Artykuł będzie aktualizowany.

aml/PAP