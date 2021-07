Deszcze, burze i grad. Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek aura uspokoi się na południu i w centrum, gdzie padać nie będzie, a niebo rozpogodzi się. W pozostałych regionach przejdą deszcze i burze, miejscami gwałtowne, szczególnie w północnych regionach.

Podczas burz w ciągu jednej godziny może spaść do 40 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 2 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 80 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie.

Bardzo ciepło, a ciśnienie optymalne

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 22 stopni na Ziemi Lubuskiej do 29 stopni na Mazowszu. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany, wzmagać się będzie w trakcie opadów i burz.

Ciśnienie będzie optymalne i stabilne. Barometry pokażą w samo południe od 1009 hPa na północnym zachodzie do 1011 hPa na południu i zachodzie. Biomet z powodu opadów będzie niekorzystny. Możemy odczuwać nasilone bóle, zmęczenie, osłabienie i rozdrażnienie. Na pozostałym obszarze powinniśmy się czuć lepiej.

