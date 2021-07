O 54 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Jak dodał resort, zmarła 1 osoba z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Nikt nie zmarł na COVID-19. To oznacza, że liczba zakażeń od początku epidemii zwiększyła się do 2 mln 880 tys. 270, a zgonów - do 75 084.