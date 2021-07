Konwencja programowa Konfederacji. "Nigdy więcej lockdownu"

Konwencja programowa Konfederacji z udziałem jej liderów: Krzysztofa Bosaka, Jakuba Kuleszy, Roberta Winnickiego, Grzegorza Brauna, Janusza Korwin-Mikkego rozpoczęła się o godz. 12 w warszawskim parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego. Politycy zaprezentują poszczególne części programu pod nazwą "Polska na nowo".

- Nasz program dotyczyć będzie wizji Polski po lockdownie; to będzie wyjście z kryzysu, jaki nam zgotował rząd, wprowadzając lockdown - podkreślił szef koła Konfederacji Jakub Kulesza.

.@RobertWinnicki: Jesteśmy tu po to, aby przedstawić program #PolskaNaNowo. By powiedzieć #NigdyWięcejLockdownu, by ogłosić program obniżki podatków! Po to jest #Konfederacja! Chcemy Polski biało-czerwonej, a nie tęczowej! pic.twitter.com/6fj5JWaoDm — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) July 4, 2021

Jednym z rozwiązań proponowanych przez Konfederację, dotyczących podatków i ekonomii, "będzie postulat dotyczący likwidacji 15 podatków". Rzecznik Konfederacji Tomasz Grabarczyk zapowiedział, że Konfederacja zaproponuje przeprowadzenie tego za pomocą jednej ustawy, a wśród zlikwidowanych podatków ma się znaleźć m.in podatek cukrowy oraz podatek od umów cywilnoprawnych.

Wakacje z Konfederacją

Na konwencji ma również zostać zainaugurowana seria organizowanych przez Konfederację imprez, które odbędą się w popularnych turystycznych miejscowościach na terenie całego kraju pod hasłem "Wakacje z Konfederacją". Trasa potrwa do 7 sierpnia i obejmie ponad 30 miejscowości.

"Polska na nowo" to, jak podkreślają politycy Konfederacji, kompleksowa wizja Polski "po lockdownie". - To po pierwsza wizja Polski pocovidowej, tego co należy naprawić, co w ciągu ostatniego roku uległo olbrzymiej zapaści - powiedział rzecznik Konfederacji Tomasz Grabarczyk. Podkreślił również, że będzie to odpowiedź na rządowy program "Polski Ład".

WIDEO - Kto jest niezadowolony z powrotu Tuska? "PO idzie w stronę ostrego konfliktu" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kmd/PAP, polsatnews.pl