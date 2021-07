"Naradzają się, jak dalej doić Polskę". Tusk o Kongresie PiS [OGLĄDAJ]

Termin "Koryto plus", może nie jest zbyt elegancki, ale oddaje stan rzeczy w dzisiejszej Polsce - powiedział w niedzielę podczas spotkania z dziennikarzami Donald Tusk. - Wszystko wskazuje na to, że PiS zwołuje swój Kongres, żeby naradzić się, jak dalej doić Rzeczpospolitą, tylko żeby to było mniej widoczne i mniej drażniło obywateli - dodał były premier.

Podczas sobotniego posiedzenia Rady Krajowej PO dokonano zmian w zarządzie partii. Borys Budka złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego PO, a Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz z funkcji wiceszefów. W ich miejsce na wiceprzewodniczących PO wybrani zostali Donald Tusk i Borys Budka. Od tego momentu Donald Tusk wykonuje zadania przewodniczącego partii.

- Powiedziałem wczoraj, że nie przyzwyczaję się do tych złych rzeczy, które dzieją się w Polsce. W tym do złych standardów, które widać gołym okiem. Jedną z takich rzeczy jest to, że politycy odpowiedzialni dzisiaj za Polskę nie lubią odpowiadać na pytania. Tak naprawdę konferencje prasowe to już przeszłość, teraz są to wystąpienia, oświadczenia - stwierdził na wstępie Tusk.

- Dlatego ja będę odpowiadał na państwa pytania - powiedział do dziennikarzy.

- Wiem, że czasami będzie bolało, to nie będą zawsze przyjemne spotkania dla mnie, ale jestem do państwa dyspozycji - dodał.

"Myśleliśmy, że to dowcip"

Następnie Donald Tusk odniósł się do trwającego Kongresu PiS. - Termin "Koryto plus", może nie jest zbyt elegancki, ale oddaje stan rzeczy w dzisiejszej Polsce - oświadczył.

- Wszystko wskazuje na to, że PiS zwołuje swój Kongres, żeby naradzić się jak dalej doić Rzeczpospolitą, tylko żeby to było mniej widoczne i mniej drażniło obywateli - dodał.

Następnie p.o. szefa PO nawiązał do uchwały PiS, która zakazuje członkom rodzin polityków PiS zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Jak przypomniał uchwała PiS zawiera uwagi mówiące o tym, że zakaz nie obejmuje osób, które pracują w spółkach Skarbu Państwa "ze względu na kompetencje, doświadczenie zawodowe i doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

- Myśleliśmy, że to dowcip - powiedział Tusk. - Wciąż nie chce mi się w to wierzyć - dodał.

- Jeśli to jednak prawda, to znowu jesteśmy świadkami albo skrajnej nieudolności, albo jawnego szyderstwa - oświadczył.

- Rodziny polityków PiS nie będą zatrudnianie w spółkach Skarbu Państwa, chyba że bardzo tego chcą To jest istota tej uchwały - stwierdził.

Według niego ludzie, którzy twierdzą, ze uchwała PiS-u jest krokiem w walce z nepotyzmem, "nie widzą tego co jest istotą problemu". - Ta uchwała jest dokładnie zaprzeczeniem tego celu - powiedział.

- Wciąż nie wierzę, że można było cos tak bezczelnego wykombinować i zaproponować - stwierdził.

