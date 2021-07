Rada Naczelna podjęła na sobotnim posiedzeniu bardzo ważne uchwały dotyczące zdrowia i odpowiedzialności za zdrowie Polaków - powiedział w sobotę lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wezwał też wszystkich Polaków do tego, by zaszczepili się przeciw COVID-19.

W sobotę w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Prezes ludowców o powrocie Tuska

Kosiniak-Kamysz pytany w sobotę na konferencji prasowej o powrót Donalda Tuska do polskiej polityki odparł, że w pierwszej kolejności chciałby podziękować dotychczasowemu liderowi PO Borysowi Budce. - Dzięki Borys za wszystko co dobre. Pewnie nie osiągnęliśmy wszystkich możliwych celów, ale Rzeszów jest fajnym przykładem, gdzie udało się wygrać. Doceniamy twoją pracę i myślę, że będziemy ją kontynuować w parlamencie - powiedział lider PSL.

Podkreślił, że powrót Tuska nie jest dla niego zaskoczeniem.

- Mamy swoje doświadczenia z premierem Tuskiem - dodał lider ludowców. - Wspólnie rządziliśmy przez dwie kadencje Sejmu. On mówił kiedyś ważne słowa w debacie z Jarosławem Kaczyńskim w 2007 roku, że oczywiście zachęca wszystkich do wspierania jego środowiska politycznego, ale jak ktoś nie chce głosować na Platformę, niech zagłosuje na PSL. Jak Donald Tusk wróci do tych słów z 2007 roku, to myślę, że naprawdę myślę, że dobra współpraca przed nami - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz namawia do szczepień

- Wiem, że wszyscy się emocjonują różnymi działaniami technicznymi, ale sprawą kluczową jest zdrowie. Dlatego wzywamy wszystkich naszych rodaków do tego, żeby się zaszczepili przeciw COVID-19, żeby promowali szczepienia, żeby pomagali w szczepieniach - apelował lider PSL na konferencji prasowej po posiedzeniu.

Dodał, że na mocy tych uchwał wszyscy samorządowcy PSL są zobowiązani do pomocy każdej osobie, która będzie chciała się zaszczepić.

Poparcie dla kandydata na RPO

Lider PSL powiedział też, że na spotkaniu zostały podjęte tematy związane z ostatnimi sukcesami Koalicji Polskiej-PSL. Wspomniał tu o zgłoszonym w piątek przez ludowców kandydacie na RPO prof. Marcinie Wiącku, który zdobył poparcie zarówno ugrupowań opozycyjnych, jak i partii rządzącej.

Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że w ostatnich tygodniach klub Koalicji Polskiej-PSL poszerzył się o senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego oraz posła Ireneusza Rasia. Szef ludowców wspomniał również o sukcesach polityków PSL w wyborach uzupełniających na wójta w różnych miejscowościach w Polsce.

