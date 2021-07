Serwis społecznościowy Pinterest, pozwalający użytkownikom na udostępnianie zdjęć i grafik w albumach i dzielenie się nimi, zdecydował o wprowadzeniu ścisłych restrykcji dla reklamodawców, którzy promują zdrowy styl życia. Od tej pory nie mogą one nawiązywać do pożądanego modelu sylwetki, BMI lub któregoś z podobnych wyznaczników.

Popularny serwis stał się, jak sam twierdzi w komunikacie, "jedyną z głównych platform, która zakazuje wszystkich reklam związanych z odchudzaniem". "To rozszerzenie naszej polityki reklamowej, która od dawna zakazuje body shamingu i reklamowania niebezpiecznych zaleceń i produktów związanych z utratą wagi" - poinformowano.

Kultura fizyczna bez kultury diety

W serwisie wciąż można umieszczać reklamy promujące zdrowy styl życia, nawyki i usługi związane z fitnessem, jeśli tylko nie skupiają się na kwestii utraty wagi. Nowa polityka została wprowadzona zgodnie ze wskazówkami Narodowego Stowarzyszenia Zaburzeń Odżywiania (National Eating Disorders Association).

Odpowiadająca za politykę firmy Sarah Bromma podkreśliła w wywiadzie, że zmiana zasad przyznaje priorytet "emocjonalnemu i mentalnemu zdrowiu i dobrostanowi, szczególnie wśród tych, którzy są bezpośrednio dotknięci zaburzeniami żywienia, kulturą diety i body shamingiem".

Pinterest uczy się na błędach Instagrama

Jak podkreśla "The Guardian", 60 proc. użytkowników Pinteresta to kobiety. Firma od dawna walczyła z treściami promującymi zaburzenia odżywiania. Od 2015 roku blokuje możliwość wyszukiwania tego rodzaju wpisów i przekierowuje użytkowników do organizacji pomocowych.

W kwietniu 2021 roku Instagram, który jest głównym konkurentem Pinteresta, wystosował przeprosiny po "błędzie", w którego wyniku reklamy z treściami promującymi odchudzanie wyświetlane były osobom z zaburzeniami odżywiania. W 2019 roku Instagram zablokował możliwość wyświetlania reklam promujących chudnięcie i chirurgię plastyczną osobom poniżej 18 lat oraz posty promujące "diety cud".

pdb/The Guardian