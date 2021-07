Ponad 400 razy wyjeżdżali zachodniopomorscy strażacy do interwencji związanych z załamaniem pogody. Najwięcej tego typu zdarzeń miało miejsce w Szczecinie - poinformował w czwartek rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP.

Intensywny deszcz padał w Zachodniopomorskiem w środę od popołudnia. Jak podał rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Kubiak, do północy na terenie województwa zanotowano 237 interwencji, od północy do godz. 6 - kolejnych 180.

Do zalań posesji i domów dochodziło przede wszystkim w Szczecinie - do północy było ich 135, później kolejnych 116. Do interwencji konieczne było zadysponowanie jednostek strażackich z sąsiednich powiatów.

Zalania ulic i posesji dotyczą większości miasta, nieprzejezdne są m.in. ul. Andrzeja Struga na prawym brzegu i Szczawiowa.

Zalana autostrada A6

"Droga A6 od Kołbaskowa w kierunku granicy państwa jest zablokowana. Z powodu obfitych opadów deszczu doszło do zalania drogi w obu kierunkach" - poinformował w czwartek szczeciński oddział GDDKiA.

Według prognozy IMGW opady o umiarkowanym, okresami silnym natężeniu mogą wystąpić w całym województwie jeszcze do wieczora w czwartek.

Mogą też wystąpić burze.

