Gwałtowne ulewy w Zielonej Górze doprowadziły do sparaliżowania ruchu w centru miasta. Kanalizacja nie radzi sobie z opadami, przez to część ulic jest podtopionych. Straż pożarna interweniowała ponad 125 razy.

"Armagedon nad miastem. Miasto zalało. Takie opady to masakra. Burze i deszcz padający od kilku godzin sparaliżował miasto. Dziesiątki zalanych miejsc" - napisał na Facebooku Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

- W ciągu 120 minut otrzymaliśmy 126 zgłoszeń i wciąż przybywają nowe. Wszystkie dostępne jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz 40 jednostek OSP aktywnie działają przy podtopieniach w cały mieście - informuje st. kpt. Arkadiusz Kaniak z Komendy Miejskiej PSP Zielonej Górze.

ZOBACZ: Burze, ulewy i gradobicia. Pogoda na środę, 30 czerwca



- Interwencje odbywają się głównie w sprawie zalanych piwnic i mieszkań. Nie interweniujemy w przypadku zalanych dróg, gdyż nie jesteśmy w stanie być każdym miejscu na raz. Zalane ulice prędzej czy później udrożnią się same za sprawą kanalizacji. Straż pożarna w tym czasie interweniuje przy najbardziej potrzebnych sytuacjach - dodaje Kaniak.

IMGW ostrzega przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenie przed burzami z gradem dla wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Zjawiska przewidywane są od godz. 13 w środę do godz. 6 w czwartek.

IMGW wydał w środę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla całej Lubelszczyzny. Prawdopodobieństwo występowania zjawisk wynosi 80 proc.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad" - podał w komunikacie IMGW.

ZOBACZ: Burze, ulewy i gradobicia. Pogoda na środę, 30 czerwca

Zjawiska przewidywane są od godz. 13 w środę do godz. 6 rano w czwartek.

W związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało natomiast ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wód również dla woj. lubelskiego.

"Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich)" – podano w komunikacie Biura.

Prawdopodobieństwo występowania tych zjawisk wynosi 55 proc.

WIDEO - "Państwo w Państwie". Gigantyczna hala produkcyjna w sąsiedztwie. Urzędnicy nie widzą problemu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/polsatnews.pl