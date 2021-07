Grzegorz Schetyna w "Gościu Wydarzeń" [OGLĄDAJ] od 19:20

Czy Donald Tusk wróci do polskiej polityki? To pytanie od kilkunastu dni zadają sobie wszyscy politycy i dziennikarze. Odpowiedź poznamy prawdopodobnie w sobotę. Wcześniej, Bogdan Rymanowski zapyta o to w "Gościu Wydarzeń" byłego lidera PO Grzegorza Schetynę. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl od godz. 19:20.