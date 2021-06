Sławomir Neumann gościem "Graffiti". [OGLĄDAJ] od 7:40

Od kilku dniu coraz więcej mówi się o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. Były premier spotkał się z przewodniczącym PO Borysem Budką. Na temat wewnętrznej sytuacji w PO oraz zaangażowaniu Donalda Tuska Grzegorz Kępka rozmawia ze Sławomirem Neumanem (KO). Transmisja od 7:40 w Polsacie, Polsat News i na polsatnews.pl.

Budka pytany był w środę przez dziennikarzy w Sejmie, czy bierze pod uwagę wariant zrezygnowania z bycia przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. - Pojawiają się takie różne scenariusze. Ja raz jeszcze podkreślam, że jedyny wariant, który biorę pod uwagę, to wzmacnianie Platformy Obywatelskiej - odpowiedział szef PO.

Wszystko wskazuje na to, że uda mi się przekonać byłego premiera Donalda Tuska do jego bardzo mocnego zaangażowania się na polskiej scenie politycznej i żeby to było zaangażowanie na pełen etat - powiedział w środę szef PO Borys Budka.

