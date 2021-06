- Przyjmuję do wiadomości zmianę postawy Borysa Budki, która jest zaskoczeniem. Wydaje mi się, że nosi się on z zamiarem rezygnacji (z funkcji szefa partii). To na nowo otwiera sytuację w formacji -mówił w poniedziałkowym "Graffiti" Sławomir Nitras, poseł KO.