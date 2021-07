Synoptyk poinformował, że w czwartek po południu oraz wieczorem, sytuacja pogodowa nie ulegnie poprawie. - Ten sam niż, który przyniósł minionej doby intensywne opady deszczu, wciąż krąży nad zachodnią częścią kraju - wskazał synoptyk. Zaznaczył przy tym, że ostatniej nocy w woj. zachodniopomorskim, przez osiem godzin pomiędzy północą a ósmą rano, spadło tyle deszczu, ile powinno spaść w ciągu miesiąca.

Intensywne opady deszczu wieczorem

- W czwartek po południu i wieczorem w woj. zachodniopomorskim, w północnej części woj. lubuskiego oraz w północnej części Wielkopolski, wciąż będą intensywne opady deszczu i nadal będzie niebezpiecznie - zapowiedział synoptyk.

Jak dodał, sytuacja zacznie poprawiać się około godz. 20-21. Wówczas niż powoli zacznie przesuwać się nad Bałtyk, a wraz z tym opady zaczną ustępować, choć - jak zastrzegł synoptyk - na zachodnim wybrzeżu nadal mogą pojawiać się przelotne opady deszczu.

- Podobnie przelotne opady deszczu mogą pojawić się również w pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, aż po Podkarpacie - dodał. Dodatkowo, czwartkowe popołudnie będzie groźne również we wschodniej części Polski.

- Tutaj pojawią się burze z intensywnymi opadami deszczu od 30 do 50 mm, a lokalnie nawet 60 mm. Towarzyszyć im będą porywy wiatru osiągające nawet 90 km/h - powiedział. Na krańcach wschodnich burze będą trwały do godz. 2 w nocy, a potem sytuacja zacznie się uspokajać, choć wciąż będzie padać.

16:30 #imgwlive



aktywny układ burzowy wkracza powoli znad Białorusi nad Podlasie

Związane są z nim ulewy do około 5-10 mm/10 min, a miejscami także grad

możliwe są także silne porywy wiatru do 90 km/h

W wyniku kumulacji opadów, całkowita ich suma może lokalnie sięgać nawet 50mm pic.twitter.com/EzvgN5DjNS — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 1, 2021

Synoptyk podkreślił, że cała wschodnia część Polski będzie burzowa, jednak od południowej części woj. podlaskiego, poprzez wschodnią część woj. mazowieckiego, całą Lubelszczyznę, Podkarpacie i Małopolskę oraz wschodnią część woj. świętokrzyskiego - burze będą zdecydowanie groźniejsze. Z tego względu w tych regionach Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia.

Natomiast w woj. świętokrzyskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim oraz w północnej część podlaskiego - burze będą słabsze i w związku z tym obowiązują alerty pierwszego stopnia.

Grad o wielkości 5 cm

Ponadto, także na południu Polski będzie niespokojnie. W woj. podkarpackim, małopolskim i południowej części woj. śląskiego burze potrwają całe czwartkowe popołudnie aż do wieczora. - Uwaga, spadnie również grad, który może mieć powyżej 5 cm średnicy - podkreślił Walijewski.

W pozostałej części kraju będzie już zdecydowanie spokojniej. "W centrum Polski, od Warmii i Mazur, poprzez Wielkopolskę, aż po Wrocław, będzie sporo słońca. W pozostałych regionach kraju słońca będzie nieco mniej, ale za to bez burz" - powiedział.

Najcieplej na wschodzie

W czwartek po południu i wieczorem najchłodniej będzie na Zachodzie. Temperatura od ok. 19 st. C w woj. lubuskim, przez ok. 21-24 st. C na południowym zachodzie, aż po ok. 24-26 st. C w centrum kraju. - Najcieplej będzie na wschodzie Polski. Tam, zanim pojawią się burze, termometry pokażą ok. 27-28 st. C - poinformował synoptyk.

14:30 #imgwlive

Burze występują na północy Lubelszczyzny oraz w rejonie Nowego Sącza

Aktywność burz nieco osłabła, ale chwilami nadal towarzyszą im silniejsze opady deszczu o natężeniu do 5mm/10 minut

Mocniej wypiętrzonym komórkom burzowym mogą

punktowo towarzyszyć również grad pic.twitter.com/6U78XdPc9M — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 1, 2021

Nad morzem temperatura zróżnicowana. "Na zachodnim wybrzeżu zdecydowanie chłodniej - ok. 19 st. C, natomiast na wschodnim wybrzeżu, szczególnie w okolicach Helu i Gdańska - ok. 26 st. C" - wskazał synoptyk.

Natomiast w nocy temperatura minimalna będzie osiągała 11-12 st. C na Podhalu i w okolicach Zalewu Szczecińskiego, a 14-16 st. C na pozostałym obszarze kraju. Najcieplej będzie na wybrzeżu wschodnim - 18 st. C" - poinformował synoptyk.

Ponadto w nocy i nad ranem mogą pojawiać się mgły ograniczające widoczność do 300 m, szczególnie na Pomorzu, Kujawach i w okolicach północnego Mazowsza. Wraz ze wschodem słońca, mgły powinny ustać.

