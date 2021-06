Przedstawiając w Komitecie Regionów program prac KE na 2022 rok, Szefczovicz powiedział, że UE chce w najbliższym czasie dopracować autonomię strategiczną, swoją zdolność i swobodę w działaniu na świecie.

Musimy przeanalizować produkty, które importujemy

- Trzeba zapewnić, by Europa miała wpływ na swoją przyszłość i by była autonomiczna w swoim działaniu (...). Musimy przeanalizować produkty, które importujemy. W przypadku 100 produktów jesteśmy dość uzależnieni, w przypadku sześciu – bardzo uzależnieni. Trzeba też powiedzieć, że choć nie są to bardzo wysokie liczby, to dotyczą bardzo strategicznych sektorów i musimy w związku z tym osiągnąć strategiczną autonomię w zasadniczych obszarach – zaznaczył wiceszef KE.

Podkreślił, że UE chce to osiągnąć, tak jak w przypadku szczepionek, leków albo w zakresie produkcji akumulatorów i baterii, które są podstawą elektromobilności.

- Widzimy, że produkcja szczepionek w Europie wzrosła i jesteśmy globalnym, najważniejszym producentem szczepionek, jesteśmy numerem jeden, jeśli chodzi o eksport szczepionek na cały świat, zarówno ten rozwinięty jak i rozwijający się – wskazał wiceprzewodniczący KE. - Dlatego rozpoczęliśmy pracę nad Unią Zdrowotną, będziemy inwestować więcej w biomedycynę, w badania, będziemy mieć agencję HERA, przyszły urząd ds. reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Zdaniem Szefczovicza wniosek z pandemii Covid-19 jest jasny: jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, farmaceutyczne, musimy być zdecydowanie silniejsi niż w przeszłości.

"Plan Marshalla na XXI wiek"

Mówiąc o programie prac KE na przyszły rok, Szefczovicz podkreślił również, że Komisja będzie się koncentrować na implementacji unijnego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), "by ruszył on na nowo" europejskie gospodarki.

- Przechodzimy już teraz do fazy implementacji Krajowych Planów Odbudowy (czyli programów wdrażania Funduszu Odbudowy - red.), dzięki którym chcemy zainwestować 750 mld euro. To jest prawdziwy "plan Marshalla" na XXI wiek, a kiedy mówimy o XXI wieku, jeśli chcemy osiągnąć cele ekologiczne, cyfrowe, dotyczące odporności, to potrzebujemy infrastruktury na miarę XXI wieku – wskazywał wiceszef KE.

Według Szefczovicza projekty infrastrukturalne napotykają w Europie na wiele przeszkód z powodu skomplikowanych procedur uzyskiwania zezwoleń, dlatego ważne jest zidentyfikowanie - jak to ujął - "wąskich gardeł", aby móc realizować projekty, które są podstawową do odbudowy gospodarek.

Zdaniem Słowaka równie ważne jest przewidywanie kryzysów, "tego, co może się wydarzyć, co jest już na horyzoncie". - Wiemy, że będzie coraz więcej przełomowych wydarzeń w przyszłości – zaznaczył wiceszef KE.

