Jak przekazał szef rządu, "była propozycja Niemiec i Francji, żeby doszło do spotkania liderów UE i Rosji". - Ja i wielu innych przywódców, w tym państw bałtyckich, sądzimy, że to byłaby swego rodzaju nagroda za agresję Rosji - stwierdził Morawiecki.

Premier zapewnił, że "parokrotnie podczas debat i spotkania z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guteressem" przypominał, że ataki z terenu Federacji Rosyjskiej powinny zostać natychmiast zaprzestane.

- Mamy na to dowody, że mają one doprowadzić do destabilizacji, dezinformacji i osłabienia całej UE. To jest jasne dla wszystkich krajów i ten zapis nie budził kontrowersji - powiedział.

Morawiecki: temat Rosji podzielił unijnych liderów

Szef polskiego rządu przypomniał, że czwartkowe rozmowy zdominował temat relacji z Rosją. - Rada Europejska odrzuciła propozycję zresetowania stosunków, do pewnego stopnia, z Rosją i spotkania na najwyższym szczeblu bez zakończenia agresywnej, prowokacyjnej polityki rosyjskiej wobec najbliższych sąsiadów, ale także wobec państw UE - poinformował Mateusz Morawiecki.

Przyznał, iż "rzeczywiście była propozycja Niemiec, Francji, żeby doszło do spotkania liderów" UE i Rosji.

- Ja i wielu innych przywódców, a w szczególności państwa bałtyckie, lecz nie tylko, sądzimy, że jest to dalece przedwczesne. Byłaby to swojego rodzaju nagroda dla prezydenta Rosji za jego konsekwentną politykę, ale niestety politykę agresywną, prowokowania sąsiadów, ataków różnego rodzaju - argumentował.

Premier zaznaczył, że dyskusja na temat Rosji podzieliła przywódców unijnych. - Polska tę propozycję Niemiec odrzuciła, ponieważ byłoby to swoiste raczej docenienie prezydenta Putina, niż ukaranie za politykę agresywną - wyjaśnił szef rządu.

Europa solidaryzuje się z Polską



Polska postulowała, aby w konkluzjach rozpoczętego w czwartek w Brukseli szczytu UE zawarto zapisy potępiające przeprowadzone cyberataki w Polsce i innych krajach. Udało się to przeforsować.

Znalazł się tam również apel o pilne zbadania możliwości zastosowania odpowiednich środków w ramach wspólnej reakcji UE na ataki cybernetyczne. Zawarto też zapis o solidarności z Polską w związku z cyberatakami.

ZOBACZ: Członkowie rządu, posłowie, senatorowie, samorządowcy. Długa lista ofiar ataku hakerskiego

- To była szczegółowa i niełatwa dyskusja. Nie udało się wypracować zgody, żeby się natychmiast spotkać na poziomie przywódców (UE i Rosji). Ważne jest dla mnie, że format dialogu pozostaje zachowany i że nad tym pracujemy. Osobiście, życzyłabym sobie odważniejszego kroku, ale tak też jest dobrze i będziemy dalej nad tym pracować - oznajmiła kanclerz Niemiec Angela Merkel po zakończeniu obrad pierwszego dnia szczytu Rady Europejskiej.

"UE jest przedmiotem akcji destabilizujących"

Rzecznik polskiego rządu Piotr Müller potwierdził, że wszyscy przywódcy krajów europejskich potępili ataki cybernetyczne na Polskę. Przekazał, że Polska cały czas przygotowuje dodatkowe narzędzia w obronie przed cyberatakami, czym zajmuje się m.in. specjalna jednostka w Wojsku Polskim, a ponadto działania podejmowane są także na poziomie unijnym.

- Nie zmienia to jednak faktu, że te działania powinny być przyspieszone we wszystkich krajach Unii Europejskiej, również w Polsce, bo widzimy, że ten obszar jest szczególnie narażony w najbliższym czasie na eskalację działań wrogich ze strony innych krajów spoza Unii Europejskiej - mówił w TVP Info.

Jak przekazał, państwa bałtyckie i Irlandia wskazywały, że Unia Europejska jest od dłuższego czasu przedmiotem zaplanowanych akcji destabilizujących. - Unia Europejska też wprost wskazała, że takie narzędzia należy zbudować - podkreślał.

UE o "zdecydowanej i skoordynowanej reakcji"



W przyjętych konkluzjach unijni przywódcy wyrazili oczekiwanie wobec władz Rosji "bardziej konstruktywnego zaangażowania politycznego oraz zaprzestania działań przeciwko UE i jej państwom członkowskim oraz państwom trzecim". Przypomnieli też, że warunkiem jakiejkolwiek znaczącej zmiany w podejściu UE do Rosji jest pełna realizacja porozumień z Mińska.

ZOBACZ: Rau: odpowiedzią na cyberatak powinny być cybersankcje



Szefowie państw i rządów UE podkreślili konieczność "zdecydowanej i skoordynowanej" reakcji na ewentualne dalsze "wrogie, nielegalne i zakłócające porządek" działania Rosji.

Przywódcy potępili ograniczenia podstawowych wolności w Rosji i kurczącą się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego.

wka/PAP, polsatnews.pl