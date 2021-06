Brytyjscy artyści chcą zmiany zasad organizacji tras koncertowych po Brexicie. Artyści, m.in. zespoły Radiohead i New Order, wzywają rząd do pomocy finansowej i ograniczenia biurokracji podczas tras koncertowych w Unii Europejskiej.

Warunki umowy brexitowej oznaczają dla brytyjskich artystów konieczność posiadania pozwolenia na pracę, aby zarabiać na koncertach w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo muzycy musza mieć specjalny „karnet”, który umożliwia transport instrumentów przez granice.

Oprócz tego zarejestrowane w Wielkiej Brytanii pojazdy, którymi muzycy przemieszczają się w trasie mogą teraz zrobić tylko trzy przystanki w UE przed powrotem do kraju. Wcześniej brytyjscy artyści mogli bez przeszkód zarabiać w całej Unii.

Koncertowanie konieczne dla młodych zespołów

Artyści powołali do życia inicjatywę Let the Music Move. Postulaty kierowane do brytyjskiego rządu wsparło ponad 200 brytyjskich muzyków i zespołów. Wśród nich Radiohead, New Order, Biffy Clyro, Anne Lennox, Chemical Brothers i Wolf Alice.

"Wyruszenie w trasę własnym pojazdem ze swoim sprzętem i występy w całej Europie to niezbędny początek kariery wielu brytyjskich muzyków" - powiedział cytowany przez dziennik "The Guardian" Mark Knopfler, brytyjski muzyk, najbardziej znany z działalności w zespole Dire Straits. "Bez natychmiastowych działań rządu w celu usunięcia biurokratycznych barier wprowadzonych od 1 stycznia całe pokolenie muzyków po prostu nie będzie w stanie rozpocząć ani kontynuować kariery koncertowej" - dodał Knopfler.

Muzycy oczekują od rządu, że zrobi więcej, by wesprzeć przyszłość przemysłu muzycznego. Szczególnie w czasie, gry branża muzyczna nadal cierpi przez skutki pandemii COVID-19. W zeszłym roku niemal wszystkie trasy koncertowe i festiwale muzyczne musiały zostać odwołane. W 2021 muzycy dopiero powoli wracają do koncertowania.

Według danych organizacji UK Music, brytyjski przemysł muzyczny w 2019 roku wniósł 5,8 miliarda funtów do brytyjskiej gospodarki – o 11 proc. więcej niż w 2018 roku.

an/ sgo/ukmusic.org/The Guardian