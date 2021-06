"Wypiep**** z tą chorą ideologią, nie będziecie nam narzucać tego "gówna". "Im więcej promocji tego wirusa (LGBTQI+), tym więcej samobójstw". "Nie ma czegoś takiego jak LGBT. Pierze się ludziom mózgi" - to tylko kilka przykładowych komentarzy, które pojawiły się na profilach ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie w mediach społecznościowych. O ich przeczytanie poproszono kilka osób z polskiego środowiska LGBTQI+.

#WordsMatter - słowa mają znaczenie. Poprosiliśmy kilka osób z polskiego środowiska LGBTQI+ o przeczytanie komentarzy, które pojawiają się pod naszymi postami o równości. Czas skończyć z nienawiścią. Dziękujemy @grupastonewall za współpracę. https://t.co/xVYvJe8oXX — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) June 30, 2021

"Takie komentarze pojawiają się pod naszymi postami o równości dla osób LGBTQI+. Wyobraź sobie, że ktoś pisze takie słowa o Tobie, Twojej siostrze lub bracie, albo o Twoim dziecku" - mówi w opublikowanym w środę klipie Bix Aliu, pełniący funkcję Chargé d’Affaires a.i. w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

ZOBACZ: Parada Równości z udziałem Rafała Trzaskowskiego. Trasa: Pałac Kultury - Pole Mokotowskie

"To raczej nie my jesteśmy wirusem, tylko homofobia i to ona doprowadza do samobójstw" - stwierdziła jedna z osób obecnych w klipie. Inna przyznała: "Kiedy ktoś mówi mi, że nie istnieje coś takiego jak osoba LGBT, to czuję się po prostu unieważniona".

Nie tylko negatywne komentarze

Agata, Hanna, Mateusz, Maja, Zuzanna i Mateusz, przedstawiciele polskiego środowiska LGBTQI+, przeczytali przed kamerą także pozytywne komentarze. "Miłość jest znacznie lepsza niż nienawiść" - głosi jeden z nich.

Według raportu Open For Business brak inkluzywności wobec środowisk LGBTQI+ kosztuje Polskę, Węgry, Rumunię i Ukrainę ponad 8,6 mld dol. rocznie. Ochrona praw człowieka LGBTQI+ oznacza także większy dobrobyt dla wszystkich - napisał na Twitterze w zeszły wtorek Bix Aliu.





ZOBACZ: Kosztowna walka z LGBT+. "Ponad 8,6 mld dolarów rocznie"

Czerwiec od kilkunastu lat jest Miesiącem Dumy. Ma to związek z upamiętnieniem zamieszek w Stonewall, które miały miejsce pod koniec czerwca 1969 r.

WIDEO - Pies był polewany domestosem. Mężczyzna chciał ukarać właścicielkę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/prz/polsatnews.pl