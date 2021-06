To nie był łatwy rok, to była walka o zdrowie, życie naszych obywateli i walka o to, by w krajach Grupy Wyszehradzkiej bezrobocie nie wzrosło i to zadanie udało się zrealizować znakomicie - mówił w środę w Katowicach premier Mateusz Morawiecki po szczycie V4 podsumowującym rok polskiej prezydencji.