Nieoficjalnie: Budka spotkał się w środę z Tuskiem

Lider PO Borys Budka spotkał się w środę z b. premierem Donaldem Tuskiem - dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł zbliżonych do władz PO. W czwartek po południu ma z kolei dojść do rozmowy w gronie Tusk, Budka i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Na sobotę zaplanowane jest posiedzenie Rady Krajowej PO, w którym ma wziąć udział także Tusk. Z informacji PAP wynika, że Budka może wówczas ogłosić rezygnację z funkcji przewodniczącego.

Odwołają Ewę Kopacz?

Niewykluczone są ponadto kolejne zmiany w prezydium partii i włączenie do niego byłego premiera i b. szefa Rady Europejskiej, tak by mógł zostać p.o. szefa Platformy. Aby to jednak było możliwe, ustąpić musiałaby Ewa Kopacz.

Statut PO przewiduje bowiem, że w razie rezygnacji szefa partii, osobą pełniącą obowiązki przewodniczącego zostaje najstarszy z wiceprzewodniczących. Obecnie jest to właśnie była premier i była liderka PO. Po jej odwołaniu z władz PO najstarszy byłby właśnie Tusk. Taki scenariusz sobotniej Rady Krajowej kreśli wielu polityków Platformy.

"Wszystko jest już rozstrzygnięte. Tusk wraca"

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu (PSL) w "Gościu Wydarzeń" powiedział, że jutro (w czwartek) spotkanie Tusk-Budka-Trzaskowski. Już się mówi, że Rafał Trzaskowski nie odda władzy w Platformie; że wystartuje przeciwko Donaldowi Tuskowi. To możliwe? - zapytał Rymanowski.

- To jest takie nadmuchiwanie balonika emocji. Donald Tusk jest zbyt wytrawnym politykiem, żeby wracał w nieznane i te wszystkie bajki o tym, że coś się rozstrzygnie, jest tylko dla dzieci w przedszkolu. Wszystko jest już rozstrzygnięte. Donald Tusk wraca, bo tak to wszystko ułożył z politykami Platformy Obywatelskiej - stwierdził Zgorzelski.

