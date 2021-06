Piotr Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń". [OGLĄDAJ] od 19:20

Powrót Donalda Tuska do polskiej polityki będzie jednym z tematów dzisiejszej rozmowy Bogdana Rymanowskiego z Piotrem Zgorzelskim.

- Relacje między prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Donaldem Tuskiem są dobre niemalże od zawsze; wiem, że się spotkali; nie znam szczegółów tego spotkania, ale lider PSL relacjonował, że było ono dobre - powiedział w środę wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL).

Zgorzelski powiedział w środę w południe w radiu RMF FM, iż uważa, że Donald Tusk nie wraca do polskiej polityki by zbierać kwiaty czy odbierać życzenia i gratulacje, "tylko przychodzi do ciężkiej roboty".

Według niego, "po takiej temperaturze niechęci, takiej panice, która towarzyszy obozowi władzy widać, że ten powrót jest jak najbardziej potrzebny i pożądany".

