"Zbrodnia fakturowa" w Wólce Kosowskiej. CBŚP rozbiło grupę przestępczą

CBŚP i KAS przeprowadziły realizację wymierzoną w grupę przestępczą wyłudzającą ulgi podatkowe na towary importowane z Azji i sprzedawane w Wólce Kosowskiej, w tym odzież, obuwie i sprzęt AGD. Zatrzymano 6 osób, z których dwie usłyszały zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, za co grozi do 25 lat więzienia.

Mł. asp. Paweł Żukiewicz z biura prasowego Centralnego Biura Śledczego Policji przekazał we wtorek, że działania przeprowadzono wspólnie z Krajową Administracją Skarbową w ramach postępowania nadzorowanego przez Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo–Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Śledztwo dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie w latach 2013-2017 mieli na podstawie sfałszowanych faktur unikać opłat celnych.

Oszustwa na podatkach

- Według dokumentów, sprowadzany z Azji towar miał być dalej sprzedawany do Czech i Słowacji, jednak w rzeczywistości pozostawał w Polsce i był wprowadzany do obrotu m.in. na terenie Wólki Kosowskiej bez uiszczania odpowiednich stawek podatku. Podejrzani wykazywali obrót różnymi towarami m.in. odzieżą, obuwiem, tkaninami lub sprzętem AGD, które były importowane z krajów azjatyckich. Dotychczas ustalono, że kwota, na którą wystawiono faktury to co najmniej 105 milionów złotych. Trwa ustalanie dokładnej kwoty uszczupleń podatkowych budżetu państwa w wyniku działalności tej grupy – przekazał mł. asp. Żukiewicz. W procederze tym wykorzystywano pozorną działalność licznych podmiotów gospodarczych – w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które miały siedziby na terenie całej Polski.

W ostatnim czasie w województwach: mazowieckim, śląskim i lubuskim zatrzymano do tej sprawy 6 osób. Przeszukano także ich miejsca zamieszkania, zabezpieczono dokumentację, sprzęt elektroniczny i mienie, w tym luksusowe samochody o wartości około 450 tys. złotych. Wśród zatrzymanych są osoby pełniące funkcje prezesów zarządów w spółkach związanych z tą grupą przestępczą, osoby zajmujące się ich księgowością, działalnością gospodarczą oraz sprawami majątkowymi.

"Zbrodnia fakturowa"

Zatrzymanym ogłoszono w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty popełnienia przestępstw związanych z uszczupleniem podatku od towarów i usług poprzez podawanie nieprawdy w składanych deklaracjach VAT-7 i VAT-7K oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT.

- Dwie osoby, w tym kierujący grupą, usłyszały zarzuty popełnienia tzw. zbrodni fakturowej. Przestępstwo to zagrożone jest karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności – przekazał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował pięciu podejrzanych.

Prok. Saduś przypomniał, że były to kolejne zatrzymania w tym śledztwie. - W poprzednich, które miały miejsce w listopadzie 2019 r., zatrzymano 7 osób, z których 4 zostały tymczasowo aresztowane – podał

