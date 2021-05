Wyłudzali VAT na kawie i słodyczach. Międzynarodowa szajka rozbita w Warszawie

Do Sądu Okręgowego w Warszawie został skierowany akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, które według prokuratury współtworzyły zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą zwrot podatku VAT na fikcyjnym, międzynarodowym obrocie m.in. kawą i słodyczami. Skarb Państwa stracić miał co najmniej 4,3 mln zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadził Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, którym zarzuca się działanie w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT i ukrywanie korzyści majątkowych uzyskanych z przestępczej działalności.

Karuzela podatkowa ze słodyczami

"Grupa działała od lutego 2016 r. do września 2017 r. na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej, w tym na terenie Czech, Wielkiej Brytanii oraz Bułgarii" – podał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

W toku postępowania ustalono, że oskarżeni wykorzystywali polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze, które pomagały im dokumentować fikcyjne transakcje dotyczące obrotu produktami spożywczymi, w tym kawą, słodyczami i napojami.

"W celu uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT wykorzystano podmioty o statusie znikającego podatnika oraz bufora i brokera, a także podmioty zagraniczne zarządzane zarówno przez obywateli polskich, jak i obcokrajowców" – przekazała PK. Pierwszy w łańcuchu transakcji podmiot to tzw. znikający podatnik, który po wprowadzeniu towarów na rynek polski nie odprowadzał podatku VAT. Ostatni podmiot, sprzedając towar do innego państwa w Unii Europejskiej, odliczał sobie VAT, mimo że ten nie został wcześniej uiszczony. Prokuratura zebrała materiał dowodowy wskazujący, że te same towary były wielokrotnie "sprzedawane" a następnie wprowadzane na polski rynek.

Transfery na 9 mln

Oskarżeni w celu ukrycia przestępczego procederu mieli dokonać transferu środków pieniężnych w kwocie ponad 9,3 miliona złotych. Straty Skarbu Państwa odniesione w wyniku działalności grupy oszacowano na ok. 4,3 miliona złotych. Zarzucone oskarżonym czyny zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

PK podała, że jest to kolejny akt oskarżenia w sprawie prowadzonej przez Lubelski Wydział Zamiejscowy. Dotychczas skierowano pięć aktów oskarżenia przeciwko 40 osobom.

"W wyniku skutecznej pracy prokuratorów w tej sprawie i w konsekwencji wydanych decyzji podatkowych jeden z podmiotów objętych wcześniej wniesionym aktem oskarżenia spłacił całość należności podatkowych wynikających z kwestionowanych w akcie oskarżenia transakcji wraz z ustawowymi odsetkami. Chodziło o kwotę przekraczającą 9 milionów złotych" – poinformował Dział Prasowy PK

