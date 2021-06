Gwałtowne burze, wiatr o prędkości 100 km i gradobicie

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują płytkie niże, tylko nad Wyspy Brytyjskie i Skandynawię przesuwa się klin wyżowy. Polska będzie pod wpływem niżu przemieszczającego się nad zachodnią częścią kraju z południa na północ, w strefie linii zbieżności oraz chłodnego frontu atmosferycznego, podsuwającego się od południowego zachodu w głąb kraju.

Nad przeważającą część Polski napłynie masa powietrza zwrotnikowego, która za frontem będzie wypierana przez chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ostrzeżenia w woj. wielkopolskim

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem, które w nocy z wtorku na środę mogą wystąpić na terenie południowych i zachodnich powiatów Wielkopolski.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kępińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, rawickiego, wolsztyńskiego oraz Kalisza i Leszna.

Według synoptyków, we wtorek od godz. 23 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru wiejącego z prędkością do 90 km/h, a miejscami do 100 km/h. Lokalnie burzom mogą towarzyszyć także opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz oszacowano na 90 proc. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne mają ustąpić w środę do godz. 7 rano

Alert drugiego stopnia w woj. opolskim

Alert drugiego stopnia przekazało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu. Poinformowało o możliwych burzach z gradem oraz możliwości podtopień na terenie czterech powiatów na południu województwa opolskiego.

Według ostatniego komunikatu, ostrzeżenie drugiego stopnia poszerzono na teren całego województwa. Zgodnie z przewidywaniami specjalistów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burz należy spodziewać się od godzin późnowieczornych we wtorek do środy rano.

❗❗Uwaga Alert RCB❗❗



W nocy burze z gradem w województwach: dolnośląskim, opolskim oraz części lubuskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Lokalnie może spaść nawet 40 mm deszczu, a wiatr może w porywach osiągnąć prędkość 100 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 75 procent.

Gradobicie w woj. lubuskim

Ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało wydane dla sześciu powiatów: gorzowskiego, Gorzowa Wlkp., międzyrzeckiego, słubickiego, sulęcińskiego i świebodzińskiego.

Na ich terenie prognozowane są burze z przelotnymi opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h; miejscami może padać grad.

Zjawiska mają występować 30 czerwca od godz. 0.00 do godz. 7.00. Prawdopodobieństwo ich pojawiania się określono na 90 proc.

Z kolei ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla siedmiu powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry, żagańskiego i żarskiego.

W tej części regionu prognozowanym burzom mają miejscami towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, miejscami grad.

Burze mają wstępować od godz. 23 we wtorek (29 czerwca br.) do godz. 7 w środę (30 czerwca br.). Prawdopodobieństwo ich występowania określono na 90 proc.

Ostrzeżenia hydrologiczne!

W miejscach występowania burz może dojść do gwałtownych wzrostów stanów wody, lokalnych przekroczeń stanów umownych i podtopień.



Ostatnie burze pokazały, że potrafią być bardzo wydajne opadowo.

Prognoza pogody

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze, gdzieniegdzie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie 40 mm do 50 mm, tylko na południowym zachodzie i krańcach północnych sumy opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C na południowym zachodzie do około 27 st. C w centrum i 31 st. C na południowym wschodzie i krańcach wschodnich.

Środa

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze, gdzieniegdzie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie 40 mm do 50 mm, tylko na południowym zachodzie i krańcach północnych sumy opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C na południowym zachodzie do około 27 st. C w centrum i 31 st. C na południowym wschodzie i krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, od południowego zachodu kraju skręcający na kierunki zachodnie. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, od zachodu kraju stopniowo zanikające. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm, na północnym wschodzie do 30 mm. Temperatura minimalna od 12 st. C na południowym zachodzie do 18 st. C na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, tylko na północnym wschodzie i północy początkowo z kierunków wschodnich. W trakcie burz porywy wiatru do 70 km/h, na północnym wschodzie do 80 km/h.

Czwartek

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju i na północy. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, na południowym wschodzie do 40 mm. Temperatura maksymalna od około 22 st. C na zachodzie do około 27 st. C na wschodzie. Nad samym morzem i w rejonach podgórskich od 17 st. C do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

