Płońsk. Śledztwo ws. zwłok noworodka - były owinięte w torby foliowe i zakopane w grobie

Jak poinformowała w poniedziałek prokurator rejonowa w Płońsku Ewa Ambroziak, zlecona została sekcja zwłok, która ustalić ma m.in. wiek noworodka i przyczyny jego śmierci.

- Na tym etapie postępowania, po wstępnych oględzinach, wiemy jedynie, że są to zwłoki noworodka płci męskiej - powiedziała prokurator Ambroziak.

Przypadkowe odkrycie

Szefowa Prokuratury Rejonowej w Płońsku wyjaśniła, iż do odkrycia zwłok noworodka doszło przypadkowo, 24 czerwca, na cmentarzu parafialnym w tym mieście.

- Mieszkaniec Płońska, odwiedzając miejsce spoczynku swych bliskich, zauważył, że w sąsiednim grobie została wzruszona ziemia. Sprawdzając to miejsce, odkrył pakunek przysypany ziemią. W związku z tym wezwał grabarza. Okazało się wtedy, że w pakunku znajdują się zwłoki noworodka, w stanie rozkładu – powiedziała prokurator Ambroziak.

Dodała, iż zwłoki noworodka owinięte były kilkoma torbami foliowymi i jedną lnianą, a wewnątrz znajdowała się też odzież ze śladami krwi – nie była to odzież dziecięca.

Nieznany wiek noworodka

- Do ustalenia pozostaje wiek noworodka, a także to, czy urodził się żywy czy martwy i co było przyczyną jego zgonu. Na te pytania odpowiedzieć ma sekcja zwłok, która została już zlecona. Czekamy na wyznaczenie jej terminu – podkreśliła prokurator Ambroziak.

Jak przekazała, w związku z odkryciem zwłok noworodka, płońska Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo z art. 149 Kodeksu karnego, czyli w sprawie dzieciobójstwa, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

- Ze względu na charakter sprawy oraz dobro prowadzonych i planowanych czynności, nie możemy na razie ujawniać więcej szczegółów sprawy – zastrzegła płońska prokurator rejonowa, dopytywana m.in. o odzież ze śladami krwi, które znajdowały się w pakunku wraz ze zwłokami noworodka.

- Jest to oczywiście przedmiotem dalszych oględzin i ustaleń – dodała.

