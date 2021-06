Mielec. Bójka z Romami. Auto próbowało wjechać w ludzi

W niedzielę przy ul. Miasteczko Młodego Robotnika w Mielcu (woj. podkarpackie) doszło do bójki grupy mieszkańców z okolicznymi Romami. W konfrontacji brało udział kilkadziesiąt osób. Na opublikowanych w sieci nagraniach widać, że w pewnym momencie kierowca jednego z aut próbował potrącić zgromadzonych ludzi. Policja sprawdza, czy doszło do nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym.

W niedzielę ok. godziny 20 doszło do starcia kilkudziesięciu osób. Wiele z nich miało przy sobie pałki. Osiedle wokół ulicy, na której doszło do starcia, zostało otoczone przez policję.

ZOBACZ: Albania. Spór o rozstawienie leżaków i namiotów. Nie żyje czterech mężczyzn

"Szybkie działania policjantów zapobiegły naruszeniu porządku publicznego i doprowadziły do uspokojenia osób biorących udział w zbiegowisku. Nikt nie odniósł obrażeń. Funkcjonariusze legitymowali osoby, które mogły uczestniczyć w tym zajściu. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, zabezpieczają nagrania, docierają do świadków. Postępowanie ma wyjaśnić, czy doszło do nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych" - podała mielecka policja.

Próba potrącenia

Na jednym z nagrań zarejestrowanych przez mieszkańców pobliskich bloków widać próbę przejechania samochodem grupy osób. Jak dowiedział się polsatnews.pl, tożsamość kierowcy została ustalona. Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany.

Wojna z cyganami. Mielec ad 2021 pic.twitter.com/RtRCya34ed — mekorro (@mekorro) June 27, 2021

W Mielcu w związku z niedzielnym zajściami policja zwiększyła częstotliwość patroli.

Wcześniejsze zatargi

Jak ustalili policjanci, podłożem konfliktu jest pobicie 16-letniego chłopca przez 15-letniego Roma, do którego doszło na początku czerwca w rejonie Parku Leśnego "Górka Cyranowska". Ta sprawa trafiła do sądu rodzinnego - informuje asp. Urszula Chmura z KPP w Mielcu.

Po tym zdarzeniu w mieście zaczęły pojawiać się napisy wymierzone w Romów. Według oficjalnych statystyk w Mielcu społeczność romska liczy ponad pół tysiąca osób.

WIDEO - Pies był polewany domestosem. Mężczyzna chciał ukarać właścicielkę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/prz/polsatnews.pl