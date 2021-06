Herrmann powiedział w programie "Bild live", że wiele wskazuje na to, że był to "akt motywowany ideologią islamistów". Powiedział, że istnieje "wyraźne podejrzenie" takiego motywu. Podczas przeszukania mieszkania 24-latka "znaleziono rzeczy, które mogły wskazywać na materiały propagandowe islamistów".

Co więcej, sam mężczyzna mówił o "swoim wkładzie w dżihad". Powiedział jednak, że teraz trzeba będzie poczekać na dalsze śledztwa, zwłaszcza na ocenę dwóch telefonów komórkowych zatrzymanego mężczyzny.

Joachim Herrmann powiedział, że nie można jednak jeszcze stwierdzić, czy nożownik był terrorystą. - Tego nie da się w tej chwili ocenić - powiedział polityk CSU w poniedziałek w programie "Morgenmagazin" telewizji ARD i ZDF. 24-latek od pewnego czasu leczył się psychiatrycznie.

Herrmann nazwał ludzi, którzy stanęli na drodze nożownika z Wuerzburga, "prawdziwymi bohaterami". Minister zasugerował, że należy odznaczyć ich bawarskimi Medalami Ratownika.

Dwa telefony

Polityk chadeckiej CSU zaapelował w audycji "Bild live" o rewizję ustawy o uchodźcach. Powiedział, że ważne jest dla niego, aby "osoby, które popełniają tutaj poważne przestępstwa lub które są uważane za niebezpieczne, mogły być wydalone z kraju".

Przedmioty znalezione w schronisku dla bezdomnych, w którym mieszkał napastnik są obecnie analizowane przez znawców islamu. - Ale nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, że możemy powiedzieć, że to oceniliśmy - poinformował w poniedziałek w Monachium rzecznik bawarskiego urzędu policji kryminalnej (LKA). Wśród znalezisk są także dwa telefony komórkowe. - Zakładamy, że należą one do niego - powiedział rzecznik, odnosząc się do 24-letniego podejrzanego.

Podczas niedzielnego nabożeństwa żałobnego w katedrze w Wuerzburgu uczczono pamięć ofiar ataku nożownika.

24-latek z Somalii zabił w piątek w centrum Wurzburga trzy kobiety i zaatakował nożem wiele innych osób, zanim został zatrzymany i obezwładniony przez policjantów strzałem w nogę. Przechodnie wcześniej próbowali trzymać mężczyznę na dystans. Mężczyzna przebywa w areszcie pod zarzutem wielokrotnego zabójstwa i usiłowania zabójstwa.

Atak w Erfurcie

Z kolei w poniedziałek mężczyzna zaatakował nożem i zranił dwóch przechodniów w Erfurcie w środkowych Niemczech, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia - poinformowała miejscowa policja. Trwają poszukiwania napastnika, m.in. przy użyciu śmigłowca.

Dwie ofiary napaści, w wieku 45 i 68 lat, zostały zabrane do pobliskich szpitali. Ich życie nie jest zagrożone.

Policja opisała napastnika jako 20-30-latka, o jasnych włosach i twarzy pokrytej bliznami. Mężczyzna mówił po niemiecku – dodano w komunikacie. Do ataku doszło około godz. 6 rano. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw działania sprawcy.

