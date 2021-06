Wracają burze, ale na szczęście nie będą one gwałtowne. Pojawią się jednak w miejscach popularnych wśród turystów, dlatego warto zachować ostrożność wypoczywając na wolnym powietrzu. Temperatura będzie przyjemna, wiatr słaby, a ciśnienie obniży się.

W poniedziałek dominować będzie słoneczna aura. Zachować ostrożność powinni jedynie mieszkańcy i turyści wypoczywający na Warmii, Mazurach, Podlasiu i Lubelszczyźnie, gdzie po południu i wieczorem mogą się pojawiać przelotnie lokalne opady deszczu i burze.

W burzach spodziewamy się ulewnego deszczu do 15 mm, lokalnie z gradem o średnicy do 1 cm i porywistym wiatrem do 80 km/h.

Ciśnienie spadnie

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 22 stopni nad morzem do 27 stopni na zachodzie. Wiatr z kierunku zachodniego i północnego będzie słaby i umiarkowany, nasili się w trakcie burz.

Ciśnienie jest podwyższone i będzie obniżać się. Barometry pokażą w samo południe od 1016 hPa na północnym wschodzie do 1018 hPa na południu i zachodzie. Biomet korzystny, jedynie w opadach i burzach będziemy odczuwać nasilone bóle, zmęczenie, osłabienie i rozdrażnienie.

