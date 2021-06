Zrównane z ziemią wsie i zniszczone budynki oraz dziesiątki rannych i zabici. Tornado i grad wielkości piłek tenisowych uderzyły w czwartek południowe Czechy, powodując poważne zniszczenia. "To jest piekło" - komentował po wizycie w okolicy gubernator regionu Moraw Południowych, Jan Grolich. W akcji ratunkowej uczestniczy wojsko oraz ratownicy z Austrii i Słowacji, którzy przeszukują ruiny domów.

Nagrania wideo z regionu, umieszczane na portalach społecznościowych, pokazują potężną skalę zniszczeń. Widać na nich dziesiątki zrujnowanych domów z wyrwanymi dachami, obalone drzewa i zmiażdżone samochody oraz pożary. - To jest piekło - komentował po wizycie w dotkniętej kataklizmem okolicy gubernator regionu Moraw Południowych, Jan Grolich.

"W związku z tragicznymi wieściami z Czech, chciałbym wyrazić współczucie dla wszystkich rannych i ich rodzin. Zapewniam o polskiej solidarności i gotowości niesienia pomocy" - napisał na Twitterze szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

W związku z tragicznymi wieściami z Czech, chciałbym wyrazić współczucie dla wszystkich rannych i ich rodzin.



Zapewniam o polskiej solidarności i gotowości niesienia pomocy. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) June 25, 2021

Nieznana liczba ofiar

- Niestety możemy potwierdzić, że były ofiary, ale nie mogę podać dokładnej liczby - przekazała agencji AFP rzeczniczka lokalnych służb ratunkowych Hedvika Kropackova. Dodała, że liczba ofiar śmiertelnych będzie raczej "jednocyfrowa", ale równocześnie przekazała, że pod gruzami pod gruzami nadal znajdują się dziesiątki osób.

W piątek rano rzeczniczka służb ratowniczych Michaela Bothova poinformowała o trzech zabitych, a wcześniej mówiono o jednej ofierze śmiertelnej. Na miejscu wciąż trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

Tornado in Brno, Czech Republic :O pic.twitter.com/KAfQ0AjcEZ — Oscar 🇵🇸 (@Brophyst) June 24, 2021

Włodarz miejscowości Hrusky przekazał, że "połowa wioski została zrównana z ziemią" - poinformowała czeska agencja informacyjna CSR. - Kościół nie ma wieży, szkoła podstawowa nie ma już dachu i izolacji, pozostały tylko ściany po dawnych domach -powiedział czeskiemu radiu publicznemu.

Tornado i burze z gradem wielkości piłek tenisowych przeszły w czwartek nad położonymi w pobliżu granicy ze Słowacją regionami Brzecławia i Hodonina w kraju (województwie) południowomorawskim. - Tornado nadeszło z południa i przetoczyło się przez wioskę. Zniszczyło domy, zerwało dachy. Padły drzewa, które zostały naruszone po poniedziałkowej burzy - powiedział zastępca burmistrza Luchet Jakub Buchta.

Setki rannych po nawałnicy

Szpital w miejscowości Hodin, poinformował o ponad 200 rannych, którzy zostali przetransportowani na teren placówki. - Sytuacja wyglądała jak na polu bitwy - powiedział Antonin Tesarik, dyrektor szpitala. - To była apokalipsa. Wszędzie była krew, a bezradni ludzie we łzach. Uratowali sobie życie i stracili dachy nad głowami - cytuje go agencja informacyjna CTK.

Rzeczniczka służb ratowniczych Michaela Bothova mówiła o 63 osobach, które trafiły do szpitali, ale podkreśliła, że ta liczba dotyczy tylko osób, których przywiozły ekipy ratunkowe. Poszkodowani mieli stłuczenia, złamania otwarte i urazy głowy. Część osób opatrzono na miejscu i nie było potrzeby ich hospitalizacji. Poszkodowanych może być znacznie więcej.

ZOBACZ: Tornado w Czechach. Ponad stu rannych, zniszczonych jest wiele budynków

Minister spraw wewnętrznych Jan Hamacek napisał na Twitterze, że "wszystkie dostępne jednostki ratownicze są w akcji lub przenoszą się do regionu Hodonin, gdzie kilka gmin zostało dotkniętych tornadem". Do akcji ratunkowej zadysponowano wojsko, na miejscu są również ratownicy z Austrii i Słowacji.

Również strażacy z psami i ze specjalistycznym sprzętem przeszukują ruiny domów w trzech wioskach położonych między Hodoninem a Brzecławiem. Pracuje tam około 100 jednostek straży pożarnej. Ekipy ratunkowe wspierają saperzy.

Ekstremalna pogoda zniszczyła m.in. regionalne zoo i dom starców.

Hrušky budou stavět některé domy od základů znovu. pic.twitter.com/Cj3PNm2kcT — Aneta Beránková (@Berankova_CT) June 24, 2021

Zerwane są linie energetyczne, wiele budynków pozostaje bez prądu, a przerwa w dostawach spowodowała również problemy w ruchu na autostradzie łączącej Pragę ze stolicą Słowacji, Bratysławą. Burze uniemożliwiły ponadto lądowanie w Pradze samolotu z premierem Babisem, więc pozostał on na miejscu po szczycie UE w Brukseli.

Bohužel se kvůli počasí nemůžu vrátit do České republiky. Mluvil jsem s generálem Opatou a generálem Rybou a požádal vicepremiérku @alenaschillerov, aby byla k dispozici hejtmanovi @JanGrolich pro okamžitou pomoc vlády postiženým občanům a jejich rodinám. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 24, 2021

O "polskiej solidarności z Czechami" w obliczu żywiołu zapewnił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. "Chciałbym wyrazić współczucie dla wszystkich rannych i ich rodzin. Polska jest gotowa nieść pomoc" - dodał na Twitterze w dwóch wpisach: po polsku i czesku.

rsr/hlk/polsatnews.pl/The Guardian/France24/blesk.cz/BBC