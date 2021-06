Dostęp do lekarza. Jest porozumienie z NFZ. Konferencja ministra zdrowia

Pacjenci nie stracą dostępu do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ udało się porozumieć z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowy zostaną przedłużone na 18 miesięcy - wynika z porozumienia Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Na 13:00 zaplanowano konferencję ministra zdrowia i szefa NFZ. Transmisja w polsatnews.pl.

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie w komunikacie prasowym w poniedziałek zapewniła, że pacjenci nie stracą dostępu do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ udało się porozumieć z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Porozumienie zostało podpisane w niedzielę 27 czerwca br., a aneksy do umów na udzielanie świadczeń w zakresie POZ, które traciły ważność 30 czerwca br. świadczeniodawcy podpiszą w poniedziałek do godz. 12. Będą one przedłużone na 18 miesięcy.

ZOBACZ: Ministerstwo Zdrowia nie przedłuży umów niektórym POZ. Nadużywały teleporad

Jak zapewniło w komunikacie Porozumienie "obie strony oświadczyły w części wstępnej porozumienia, że ich zgodnym celem jest zapewnienie dostępności oraz ciągłości udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i dobra jakość tych świadczeń".

"Na mocy porozumienia szef NFZ wystąpi do ministra zdrowia z inicjatywą powołania zespołu, który będzie pracował nad reformą podstawowej opieki zdrowotnej. Będzie mu przewodził konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, a przedstawiciele Federacji i NFZ zostaną jego wiceprzewodniczącymi" - napisano w komunikacie.

Za dużo teleporad

Porozumienie Zielonogórskie przypomniało, że jednym z warunków postawionych przez przedstawicieli pracodawców było zapewnienie ministra zdrowia o wycofaniu się z zapowiedzianego karania podmiotów POZ za dużą liczbę teleporad rozwiązaniem umowy. Ponadto PZ poinformowało, że "w dokumencie kończącym negocjacje zapisano, że NFZ po weryfikacji sprawozdawczości przywróci tym podmiotom możliwość pracy w ramach umowy z funduszem".

"Ponadto NFZ wycofa się z planowanych od września br. nowych zasad finansowania POZ, w zależności od udzielonych teleporad" - wyjaśniło dalej PZ.

ZOBACZ: "Skończmy już z teleporadami!". Kosiniak-Kamysz apeluje do rządu

Równocześnie wyjaśniło, że jeden z punktów porozumienia dotyczy walki z pandemią.

"Prezes NFZ zobowiązał się do wystąpienia do ministra zdrowia o wdrożenie systemu motywującego dla lekarzy POZ związanego z poprawą poziomu wyszczepialności przeciwko COVID-19" - podało PZ.

prz/PAP