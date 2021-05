"Skończmy już z teleporadami!". Kosiniak-Kamysz apeluje do rządu

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie prezes PSL przedstawił trzy propozycje dotyczące polityki zdrowotnej: jedną dotyczącą funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i dwie w sprawie szybszego wychodzenia z epidemii.

Jak podkreślił, pierwsza propozycja to zakończenie, nie teleporad samych w sobie, ale "ery teleporad", które dominowały przez ostatni rok w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i pomocy choremu przez lekarzy rodzinnych.

"Teleporada ma być wyjątkową sprawą"

- Nie można zastąpić badania fizykalnego, rozmowy z pacjentem, osłuchania pacjenta teleporadą. Teleporada ma być wyjątkową sprawą, jeżeli jest ustabilizowana choroba, jeżeli wszystko idzie dobrze, to możemy wystawić e-receptę na leki i nie ma potrzeby wtedy spotkania - mówił szef PSL.

Dodał, że jeżeli ktoś ma nowe objawy, zaczyna cierpieć i chce uzyskać pomoc, to musi być zbadany, musi być przeprowadzony poważny wywiad lekarski, a tego nie da się zrobić przez telefon.

Postulaty ws. epidemii

Kolejne dwa postulaty PSL mają przyczynić się do szybszego zakończenie epidemii koronawirusa. Kosiniak-Kamysz ocenił, że Polska wzorem innych krajów powinna jak najszybciej dopuścić szczepienia młodzieży od 16. roku życia. - Bez osiągnięcia zaszczepienia również populacji dzieci i młodzieży trudno będzie mówić o bezpieczeństwie (epidemicznym) na wysokim poziomie - argumentował szef PSL.

Po trzecie - mówił - Polska powinna zadeklarować, że popiera wniosek amerykańskiego prezydenta Joe Bidena o zawieszenie patentów na szczepionki. - W obliczu pandemii chęć zysku koncernów farmaceutycznych i niektórych państw nie może być ponad zdrowie i życie ludzkie - dodał szef PSL.

W piątek premier Mateusz Morawiecki przed szczytem UE w Portugalii zapowiedział, że Polska będzie dążyć do tego, by przekonać najbogatsze państwa będące posiadaczami patentów do produkcji szczepionek przeciw COVID-19 do udostępnienia patentów.

