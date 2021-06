Dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej jest warunkiem odbudowy zdrowia Polaków. Przeprowadziliśmy analizę korzystania z teleporad od stycznia do kwietnia. Obserwujemy, że Polacy nadużywają teleporad - mówi Adam Niedzielski. Transmisja od 13:30

W środę w Zielonej Górze minister zdrowia Adam Niedzielski spotyka się z mediami, by omówić obsługę pacjentów na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Niedzielski przedstawi też stan pandemii koronawirusa w Polsce.

W środę o godzinie 13:30 w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia dr Adama Niedzielskiego. Tematem konferencji jest obsługa pacjentów na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. W konferencji wezmą udział także Filip Nowak p.o. prezesa NFZ oraz Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

Ważnym tematem w służbie zdrowia Jeśli zaatakuje wirus Delta, mogą wrócić obostrzenia - powiedział w rozmowie ze środowym dziennikiem "Fakt" minister zdrowia Adam Niedzielski.



- Trzeba też patrzeć na strukturę szczepień - u nas podano najwięcej szczepionek Pfizera, a to właśnie ten preparat w badaniach wykazuje największą skuteczność wobec wariantu Delta - zaznaczył minister w wywiadzie.

Pytany, kiedy zostanie odwołany stan epidemii, skoro co dzień liczba zakażeń spada, wyjaśnił, że nie jest to sytuacja zerojedynkowa. - Nie możemy powiedzieć, że skoro teraz jest zarażeń stosunkowo niewiele, to koniec walki z pandemią - ocenił.

