Dziewięcioletni Kuba tak przejął się porażką polskiej reprezentacji na Euro, że napisał krótki list do Roberta Lewandowskiego. Rodzice byli przekonani, że kapitan reprezentacji Polski raczej nie odpowie. - Na początku myślałem, że to sen - mówił Kuba.

"Trzymałem za Ciebie kciuki na Euro 2020, nie zawiodłeś mnie, cieszę się, że walczyłeś do końca. Nie przejmuj się ludźmi, którzy źle mówią o Tobie i reszcie drużyny. Prawdziwy kibic nigdy w Ciebie nie zwątpi i w naszą reprezentację" - napisał 9-letni Kuba po przegranej Polaków w meczu ze Szwecją.

Chłopiec nie mógł jednak wysłać listu do swojego idola, bo nie znał adresu Lewandowskiego. Poprosił więc mamę, żeby zamieściła go w mediach społecznościowych.

Na list 9-latka zareagował portal Łączy nas piłka, który udostępnił go na Twitterze. "Chłopczyk z wielkim serduszkiem. Łezka w oku się kręci, jak się czyta takie piękne listy, dziękujemy za wsparcie!" - czytamy w poście.

CHŁOPCZYK Z WIELKIM SERDUSZKIEM! 🥰🇵🇱

Łezka w oku się kręci, jak się czyta takie piękne listy, dziękujemy za wsparcie! @lewy_official

🤜🤛 #ŁączmySię pic.twitter.com/tdaOtXQLRh — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 26, 2021

Odpowiedź "Lewego"

"Kuba, jesteś najlepszym kibicem jakiego mógłbym sobie wymarzyć. Ty też nigdy się nie poddawaj i zawsze walcz o swoje marzenia! Mocno Cię pozdrawiam." - napisał Robert Lewandowski.

WIDEO: Robert Lewandowski odpisał na list 9-latka - materiał "Wydarzeń"

- Na początku myślałem, że to sen. Ale potem się uszczypnąłem i wiem, że to nie sen - powiedział Kuba Ungier kibic, który napisał list do reprezentanta Polski.

- To był szok. Naprawdę nie przypuszczaliśmy, że list sprawi aż taki ogromny odzew - przyznała Martyna Żebrowska-Ungier. mama Kuby.

dsk/polsatnews.pl