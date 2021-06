UEFA każde zwycięstwo w fazie grupowej wyceniła na 1,5 mln euro, a remis na połowę tej sumy. Maksymalną kwotę 4,5 mln zarobiły dzięki trzem wygranym tylko Włochy, Belgia i Holandia.

Każda z federacji, której reprezentacja znalazła się w 1/8 finału, może liczyć na kolejne dwa miliony euro. Za kolejne etapy premie finansowe będą wyższe.

Za sam awans do turnieju finałowego UEFA zapłaciła 9,25 euro. Łącznie z premią za wyniki PZPN może liczyć zatem na 10 mln euro. To o 4,5 mln mniej niż w 2016 roku, kiedy biało-czerwoni dotarli do ćwierćfinału. Wtedy udział w imprezie europejska centrala wyceniła na 8 mln euro, a polscy piłkarze "podnieśli" z murawy 6,5 mln.

