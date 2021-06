Datowany 14 czerwca i podpisany przez Mateusza Morawieckiego list dostępny jest w sieci. "Ze szczerą radością przyjąłem wiadomość o objęciu przez Księdza Biskupa godności Ordynariusza Diecezji Włocławskiej. Tę decyzję Ojca Świętego Franciszka odebrałem jako zamiar dalszego budowania Kościoła na solidnej opoce duchowej mocy, kompetencji i doświadczenia" – pisze premier.

ZOBACZ: Grecja. Ksiądz zaatakował biskupów kwasem. Ucierpiał także policjant

"Diecezja Włocławska to w dziejach chrześcijaństwa i w historii Polski miejsce wyjątkowe" – dodaje. W całym liście mowa jest o Włocławku. Jednak jako adresat wskazany został "Jego Ekscelencja Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski, Biskup Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej".

Kancelaria Premiera Do pomyłki doszło przy adresowaniu listu

Błąd w liście Morawieckiego stał się tematem obrad rady miasta Włocławka. - Ostatnio witaliśmy nowego mieszkańca Włocławka, biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, który otrzymał gratulacje od nie kogo innego, jak od premiera Rzeczypospolitej Polskiej, który składał życzenia i gratulacje biskupowi wrocławskiemu. To świadczy o Państwie. Jest to fakt zapisany. Chciałbym, żeby to był fejk news , bo mi też jest po prostu wstyd - powiedział cytowany przez portal Dzień Dobry Włocławek prezydent Marek Wojtkowski.

WIDEO - Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska: wariant Delta atakuje przede wszystkim osoby niezaszczepione Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/zdr/Polsatnews.pl