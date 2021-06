W sobotę, 26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przypomniał o tym w sobotnim wpisie na Twitterze.

"Tortury to zbrodnia prawa międzynarodowego. Ten ustanowiony przez ONZ dzień to okazja do wspierania ich ofiar w staraniach o powrót do normalnego życia. Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw" - napisał Ziobro.

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur został ustanowiony w 1997 r. dla upamiętnia wejście w życie Konwencji ws. zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania - uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 1984 r. Tortury są zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego, a zakaz ich stosowania ma charakter absolutny i nic nie może ich usprawiedliwiać. Jest to norma prawa międzynarodowego, obowiązująca wszystkie państwa. Dokument ratyfikowało 156 państw, w tym Polska (w 1989 r.).

Konwencja ustanowiła nie tylko prawną definicję tortur, ale także zadania, które kraje muszą podjąć w celu ich wyeliminowania. W myśl konwencji torturami jest "każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania". Kontrolą nad przestrzeganiem konwencji zajmuje się specjalny Komitet Przeciwko Torturom.

