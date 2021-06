Przesłanie od pary prezydenckiej do uczestników zjazdu odczytała w czasie panelu społeczno-gospodarczego, który trwa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

Jak zaznaczył prezydent RP wraz z małżonką - "Jesteśmy i zawsze będziemy państwa przyjaciółmi". "Podziwiamy państwa często bardzo heroiczne wysiłki i starania, i deklarujemy, że polskim rodzinom niezmiennie jesteśmy gotowi nieść pomoc i okazywać wsparcie" - oświadczył prezydent RP wraz z małżonką. Wyrazili jednocześnie radość, że mimo pandemii udało się znaleźć formułę, która integruje środowiska dużych rodzin przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.

Przyznali, że ostatni rok był dla każdego olbrzymim wyzwaniem. "Covid-19 i związane z nim obostrzenia odbiły się także na życiu polskich rodzin, w tym zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim wysiłkiem było dla wielu z państwa zapewnienie swoim dzieciom odpowiednich warunków do zdalnego nauczania" - napisała para prezydencka.

"Jako naród i społeczeństwo jesteśmy rodziną"

Jak zaznaczyła - "mamy nadzieję, że powrót do normalności w tym do nauczania w szkołach będzie trwały i że już niebawem będziemy mogli powiedzieć, że nasz kraj jest wolny od zagrożenia epidemiologicznego".

Podkreślili, że "rodzina to najmniejsza wspólnota i fundament naszego państwa; to przestrzeń, w której dorastamy i uczymy się relacji z innymi ludami; to miejsce, w którym otrzymujemy i okazujemy wzajemne wsparcie, dzielimy się radością i wspólnie przeżywamy troski".

"Jesteśmy, jako naród i jako społeczeństwo rodziną rodzin i to właśnie w rodzinie często odnajdujemy impuls do działania, motywację do ciągłego rozwoju, inspirację do poszukiwania swoich życiowej drogi, dlatego tak ważny jest głos rodzin, które najlepiej wiedzą, jakie są ich potrzeby i potrafią wskazać problemy, z którymi na co dzień się zmagają" - wskazał prezydent RP wraz z małżonką.

W panelu biorą udział minister rodziny Marlena Maląg, prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl, założycielka i wieloletnia prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Joanna Krupska.

IX Plenerowy Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin zakończy się w niedzielę. Przebiega pod hasłem "Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość".

Rodzina najlepszą inwestycją

List szefa rządu do uczestników zjazdu odczytała w czasie panelu społeczno-gospodarczego Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Premier zaznaczył w liście, że Plenerowe Ogólnopolskie Zjazdy Dużych Rodzin są "doskonałym sposobem integrowania wielodzietnych rodzin z całej Polski i miejscem debaty, w której dobro rodziny zajmuje kluczowe miejsce".

"Cieszę się, że to cykliczne ogólnopolskie wydarzenie, podczas, którego – poza panelem ekonomiczno-społecznym organizowane są warsztaty, zajęcia artystyczne, zawody sportowe czy koncerty rodzin – co roku spotyka się z tak wielkim zainteresowaniem" - napisał premier Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że "rodzina jest fundamentem społeczeństwa i najlepszą inwestycją w przyszłość". "Jej wzmocnienie, dzięki konsekwentnemu wprowadzaniu korzystnych rozwiązań w obszarze polityki prorodzinnej a także polepszeniu sytuacji ekonomicznej, to kluczowe cele działania naszego rządu" - oświadczył.

"Polska i Europa stoi przed demograficznymi wyzwaniami"

Wskazał, że oprócz realizowanych programów, w tym w szczególności Programu 500+, rząd proponuje kolejne formy wsparcia dla rodzin. "Zawiera je Polski Ład, w którym ujęliśmy liczne pozytywne rozwiązania w obszarze polityki mieszkaniowej, jak mieszkanie bez wkładu własnego, bon mieszkaniowy, dom 70 m2 bez formalności" - zauważył premier.

Zaznaczył, że "działaniom prorodzinnym sprzyjać ma także sprawiedliwa polityka podatkowa czy projekt zwiększenia nakładów na służbę zdrowia".

Podkreślił, że "szereg udogodnień dla polskich rodzin zawiera także Strategia Demograficzna 2040". "Dziś nie tylko Polska, ale i cała Europa stoi przed demograficznymi wyzwaniami. Naszym celem jest skuteczna reakcja na spadek dzietności i liczby osób w wieku produkcyjnym, a Strategia Demograficzna to ambitny rządowy plan na odwrócenie tej tendencji" - wyjaśnił premier.

Szef rządu podziękował także Związkowi Dużych Rodzin "Trzy Plus", które "od lat aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polskiej polityki prorodzinnej, podkreślając jej ogromne społeczne znaczenie".

