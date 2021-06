W piątek były 133 nowe zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, a 30 miało choroby współistniejące. Łącznie zmarło 36 osób.

Tydzień temu nowych potwierdzonych zakażeń było 168. Z powodu koronawirusa zmarło 15 osób, a w wyniku współistnienia zakażenia z innymi chorobami - 26 osób. Łącznie w ciągu doby odnotowano 41 osób.

100 chorych, bez zakażeń w Lubuskiem

"Mamy 100 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem" - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Najwięcej przypadków odnotowano w województwie lubelskim, gdzie testy potwierdziły 12 zakażeń. Na Dolnym Śląsku było ich 11, w w Łódzkiem i na Mazowszu - po 10 . Nowe przypadki dotyczą także województw: wielkopolskiego (9), małopolskiego (8), śląskiego (7), pomorskiego (6), podkarpackiego (5), warmińsko-mazurskiego (5), świętokrzyskiego (4), zachodniopomorskiego (4), opolskiego (3), podlaskiego (2), kujawsko-pomorskiego (1).

Testy nie potwierdziły ani jednego zakażenia w woj. lubuskim.

3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Mamy 100 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: lubelskiego (12), dolnośląskiego (11), łódzkiego (10), mazowieckiego (10), wielkopolskiego (9), małopolskiego (8), śląskiego (7), pomorskiego (6), podkarpackiego (5), warmińsko-mazurskiego (5), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 26, 2021

Mniej chorych, mniej ozdrowieńców

Ministerstwo zdrowia podało, że w sobotę w szpitalach zajęte były 1082 łóżka przeznaczone dla chorych na COVID-19. Łącznie w kraju przygotowane są 10 tys. 522 takie miejsca. Zajętych było także 171 respiratorów spośród 1093 przygotowanych w całym kraju.

ZOBACZ: Holandia. Hakerzy zaatakowali system informatyczny. Opóźnienia w wynikach testów na COVID-19

Resort zdrowia podał także, że kwarantanną objętych było 58 tys. 801 osób, a 2 mln 651 tys. 360 osób wyzdrowiało. W ciągu doby z choroby wyszło 151 osób.

Nie żyje 21 zakażonych

Resort zdrowia poinformował o śmierci 21 chorych, u których zdiagnozowano koronawirusa. 5 z nich zmarło z powodu COVID-19, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 16 osób.

Z powodu #COVID19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 16 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem 2 879 569/74 974 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 26, 2021

Ponad 43 testów na COVID-19

Ministerstwo poinformowało, że w ciągu doby wykonano ponad 43,2 tys. testów w kierunku COVID-19.

Od początku pandemii laboratoria przebadały 17 mln 249 tys. 401 próbek pobranych od 16 mln 866 tys. 957 pacjentów.

ZOBACZ: WHO: szczepionkę być może co roku trzeba będzie podawać najbardziej zagrożonym

Z placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej pochodzi jak dotąd 4 mln 77 tys. 249 zleceń na testy.

W ciągu dnia wykonano 27 tys. 333 testy antygenowe.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 43,2 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/AMeop7vuL3 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 26, 2021

Od soboty kolejne zmiany w obostrzeniach

Od soboty kolejne luzowanie obostrzeń. Otwierają się dyskoteki, w których dozwolony limit osób to 150.

Zwiększy się liczba gości restauracji z 50 na 75 proc. obłożenia lokalu.

Na siłowniach, w klubach fitness, kasynach, obiektach handlowych, placówkach pocztowych, bibliotekach, targach, konferencjach, wystawach i salach zabaw będzie obowiązywał nowy limit - 1 osoba na 10 metrów kwadratowych.

ZOBACZ: Kolejne luzowanie obostrzeń. Sprawdź, co się zmieni od soboty 26 czerwca

W kościołach nowy limit obłożenia to 75 proc. Także od soboty wszystkie miejsca w transporcie publicznym mogą być zajęte, ale podróżować trzeba w maseczce. Zwiększa się limit kibiców na trybunach do 50 proc. miejsc. Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych.

Nowe zasady będą obowiązywać do końca wakacji.

Sprawdzają transmisję na testowej... dyskotece

Jeden z hoteli na hiszpańskiej wyspie Ibiza zorganizował w piątek wieczorem dyskotekę na 1500 uczestników. Wydarzenie, odbywające się we współpracy z regionalnymi władzami medycznymi i stowarzyszeniem właścicieli dyskotek, ma sprawdzić ryzyko zakażenia podczas masowych wydarzeń rozrywkowych. Według agencji Europa Press zaplanowana na pięć godzin dyskoteka ma pozwolić oszacować, czy zabawy z wieloma uczestnikami stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego.

ZOBACZ: Dyskoteka na 1500 osób. Sprawdzają ryzyko zakażenia koronawirusem

Warunkiem udziału w imprezie było posiadanie dokumentów potwierdzających negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, zakończenie szczepień bądź certyfikat potwierdzający wysoki poziom przeciwciał wykonany na 72 godziny przed początkiem zabawy. Podczas dyskoteki obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych, zrezygnowano natomiast z nakazu utrzymywania 1,5-metrowego dystansu pomiędzy gośćmi, choć utrzymano zakaz tworzenia się większych grup osób.

WIDEO - Wraca moda na kolej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/Polsatnews.pl