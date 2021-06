Jak wyjaśnił synoptyk, burze pojawią się nad Lubelszczyzną, Podkarpaciem, Małopolską, a także częściowo nad województwem śląskim i mazowieckim. W tych regionach pojawią się burze, choć - jak podkreślił - nie będą one już tak gwałtowne i intensywne jak te, które przechodziły nad Polską w ciągu ostatnich dni. - To wynik słabnącego wiatru - wyjaśnił synoptyk. Jak poinformował, wiatr towarzyszący sobotnim burzom nie przekroczy 70 km/godz.

Walijewski zaznaczył również, że w sobotę po południu na terenie całego kraju nie będzie już upałów i temperatura nie przekroczy 30 st. C. "Niestety, mimo iż dziś mamy początek wakacji, to jednak wszyscy ci, którzy wypoczywają w sobotę nad morzem lub w górach, nie będą zachwyceni" - przyznał synoptyk. Wyjaśnił, że w tych regionach kraju temperatury maksymalne wyniosą od 18 do 21 st. C.

Odejście powietrza zwrotnikowego

Synoptyk zwrócił uwagę na ogromny kontrast w porównaniu do temperatur z ubiegłego weekendu. Jak przypomniał, tydzień temu w Świnoujściu termometry odnotowały 35,8 st. C., a w sobotę nie przekroczą 18 st. C.

Walijewski zapewnił jednak, że powietrze zwrotnikowe będzie już powoli odchodzić znad Polski, ale jeszcze w sobotę będzie odczuwalne w Polsce południowo-wschodniej.

Na pozostałym obszarze kraju w sobotę po południu temperatura będzie się wahać od 22 do 26 st. C. "W przeważającej części kraju sobota będzie typowym letnim dniem" - podkreślił Walijewski. Na południowym wschodzie zachmurzenie większe. Na Zachodzie - mniejsze i bardziej umiarkowane. Tam, w związku z tym będzie też więcej słońca.

Noc z soboty na niedzielę będzie również spokojna. Temperatura w całym kraju wyniesie od 11 do 14 st. C, a nad morzem od 14 do 17 st. C. Początkowo będzie nieco deszczu w południowo-wschodniej części kraju. Reszta kraju będzie pogodna. W nocy na obszarze całego kraju może pojawić się mgła, ograniczająca widzialność do 400 m.

