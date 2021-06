Małopolska. Do 6 tys. zł dla poszkodowanych po przejściu wichury. Trwa szacowanie strat w uprawach

Wniosek do premiera o uznanie Librantowej i Koniuszowej za miejsca dotknięte klęską żywiołową będzie poszerzony o kolejne dwie miejscowości. - Po dokładnej analizie z Inspekcją Nadzoru Budowlanego, strażą pożarną oraz z innymi służbami, chcieliśmy poinformować, że wniosek ten będzie rozszerzony, między innymi dlatego, że w kolejnych godzinach w piątek spływały nowe informacje o uszkodzeniach - przekazał w sobotę Kmita.

Straż pożarna interweniowała łącznie 912 razy usuwając skutki nawałnicy i trąby powietrznej w Małopolsce. Zaangażowanych było 5 tys. strażaków.

- Możemy mówić o cudzie, że żadna z osób nie została ciężko poszkodowana i nikt nie zginął - mówił Kmita.

Pomoc do 6 tys. zł dla poszkodowanych

Według wojewody w piątek w nocy siedem zespołów kontrolnych zakończyło pracę w nawiedzonych przez wichurę miejscowościach. Inspektorzy byli delegowani nie tylko z powiatu nowosądeckiego, ale także z Nowego Sącza i z inspektoratu w Krakowie. Skontrolowano 76 gospodarstw na terenie powiatu nowosądeckiego: 40 domów mieszkalnych, 35 budynków gospodarczych oraz jeden kościół.

Komisje stwierdziły, że w wyniku nawałnicy w powiecie limanowskim zostało uszkodzonych pięć domów, ale tam straty nie są na tyle duże, żeby wymagało to wpisania na listę samorządów, które muszą być w szczególny sposób potraktowane przy odbudowie.

W powiecie olkuskim zostały uszkodzone 54 budynki, a w powiecie miechowskim 70 budynków. Tam również nie ma potrzeby wpisania zniszczeń na szczególną ścieżkę odbudowy. Podobnie w przypadku pięciu uszkodzonych budynków w powiecie proszowickim.

Na terenie gminy Chełmiec nie zakończono jeszcze szacowania strat. Do wojewody wpłynął natomiast wniosek z gminy Korzenna dotyczący dziewięciu poszkodowanych rodzin.

- Oczekujemy od samorządowców jeszcze dzisiaj pilnego przesłania wniosków. Urząd Wojewódzki działa i oczekuję na to, aby samorządowcy przesłali listy, byśmy mogli na tej podstawie pierwszą pomoc do 6 tys. zł dla poszkodowanych przekazać - apelował Kmita.

Wojewoda zapowiedział, że Urząd Wojewódzki niezwłocznie przeleje pierwsze zasiłki dla poszkodowanych w wysokości 6 tys. zł, gdy tylko dostanie stosowny protokół z urzędu danej gminy. Podobnie w przypadku następnej transzy zasiłków celowych w wysokości do 100 tys., a w przypadku całkowitych zniszczeń do 200 tys. zł.

- Całkowitych zniszczeń nieruchomości mieszkalnych nie ma, ale to jeszcze potwierdzi Inspektor Nadzoru Budowlanego. Poleciłem moim urzędnikom, aby w przypadkach wątpliwych albo dyskusyjnych uznawać jak najwyższą pomoc dla osób poszkodowanych, ponieważ nie ma dzisiaj czasu, aby zastanawiać się, czy coś kosztowało 95 czy 100 tys. zł - mówił wojewoda.

Ogromne straty w uprawach

- Po czwartkowym i piątkowym gradobiciu w Małopolsce są ogromne straty w uprawach rolnych, zwłaszcza w sadach gdzie straty sięgają nawet 95 proc. Urząd Wojewódzki czeka na zgłoszenia szkód w rolnictwie od gmin - przekazał wojewoda małopolski.

- Czekamy w tej kwestii na zgłoszenia gmin - zaapelował. -Bardzo prosimy wszystkie samorządy, aby wzmogły pracę - zaapelował dodał Kmita.

Rolnicy mają siedem dni na zgłoszenie do swoich urzędów gmin strat w uprawach. Urzędy mają z kolei 10 dni na przekazanie tych informacji do wojewody.

Wojewoda przekazał, że jeszcze w sobotę uda się na Sądecczyznę, gdzie produkowana jest Suska sechlońska - odmiana handlowa suszonych owoców śliwy domowej, produkowanych metodami tradycyjnymi.

- Straty w uprawach, w sadach sięgają nawet 95 proc. Apelujemy do samorządowców, aby szybko powoływali komisje szacujące straty - mówił Kmita i przekazał, że będzie w tej sprawie rozmawiał z ministrem rolnictwa, aby jak najszybciej sadownicy otrzymali pomoc.

Po pożarze w Nowej Białej

Wojewoda małopolski przekazał także, że liczba budynków mieszkalnych zakwalifikowanych do całkowitej rozbiórki po wielkim pożarze w Nowej Białej wzrosła z pięciu do ośmiu.

- Jeżeli chodzi o miejscowość Nowa Biała, wcześniej komunikowaliśmy o pięciu budynkach, które kwalifikują się do rozbiórki, ale w wyniku analiz ta liczba została zwiększona do ośmiu budynków - mówił wojewoda.

W związku z decyzją inspektorów budowlanych, kolejne trzy rodziny otrzymają po 200 tys. zł zapomogi na każdy budynek, który jest przeznaczony do odbudowy.

- Jesteśmy gotowi do wypłaty zapomóg i po otrzymaniu dokumentów formalnych, przelejemy środki na konto - deklarował Kmita.

Pożar w Nowej Białej wybuchł w sobotę 19 czerwca po godzinie 18. Ogień uszkodził 25 domów, w których mieszkało 27 rodzin - około 110 osób. Spaleniu uległy także zabudowania gospodarcze. W gaszeniu pożaru uczestniczyło 107 zastępów straży pożarnej, 400 strażaków zawodowych i ochotników z jednostek w dziewięciu powiatach.

Poszkodowanych zostało dziewięć osób, które zostały przewiezione do szpitali w Zakopanem i Nowym Targu.

To nie pierwszy pożar w Nowej Białej, choć ze względu na skalę największy od 30 lat. W maju 2009 r. spłonęło we wsi dziewięć stodół, we wrześniu 2010 r. ogień objął kilka zabudowań gospodarczych, a w styczniu 2018 r. pożar pochłonął sześć drewnianych budynków gospodarczych.

