Zalane ulice i podtopione domy to niektóre ze skutków poniedziałkowych nawałnic, które przetoczyły się nad Dolnym Śląskiem. Towarzyszyły im opady gradu oraz silne porywy wiatru. Alert przed niebezpiecznymi zjawiskami obowiązuje co najmniej do godz. 2 w nocy. Jednocześnie nadal mogą zagrażać temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza.