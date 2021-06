Misja w Afganistanie to czas próby, który okazał się zwycięski dla żołnierzy Wojska Polskiego - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak. Przypomniał, że z misji nie wróciło 43 naszych żołnierzy, ale zyskaliśmy jednocześnie "ważną dla naszego bezpieczeństwa wiarygodność sojuszniczą".

W czwartek prezydent Andrzej Duda poinformował, że zgodnie z decyzjami naszych sojuszników, Polska nie przedłuży misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie i z końcem czerwca zakończy wojskowe zaangażowanie w tej operacji NATO.

- Wszyscy polscy żołnierze wrócą z Afganistanu do końca przyszłego tygodnia - poinformował Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej.

Zwycięski czas dla żołnierzy

Błaszczak w piątek w wypowiedzi dla mediów w związku z zaplanowanym zakończeniem polskiej misji w Afganistanie ocenił, że "ten czas próby okazał się zwycięski dla żołnierzy Wojska Polskiego".

- Udowodnili oni swoją gotowość do służby ojczyźnie. 43 żołnierzy nie wróciło z Afganistanu, 200 odniosło rany. Pamiętamy o nich, pamiętamy o ich najbliższych - powiedział szef resortu obrony.

Żołnierze są bardziej profesjonalni

Mówiąc o korzyściach dla Wojska Polskiego wynikających z afgańskiej misji wskazał na zdobyte doświadczenie i umiejętności, a także na możliwość sprawdzenia sprzętu, w który wyposażona jest armia w realnych warunkach wojennych.

- Będziemy chcieli upowszechnić zdobyte doświadczenie i umiejętności - powiedział w piątek Błaszczak.

- Dzięki misji w Afganistanie żołnierze Wojska Polskiego poszerzyli swoją wiedzę, stali się bardziej profesjonalni, ale również nabyli cechę istotną dla bezpieczeństwa - gotowość bojową - podkreślił.

Błaszczak stwierdził też, że Polski udział w misji w Afganistanie potwierdził naszą wiarygodność sojuszniczą.

- Udowodniliśmy, że jesteśmy solidarni z naszymi sojusznikami z NATO, co jest ważne dla naszego bezpieczeństwa, bo jeżeli my jesteśmy solidarni, to zakładamy, że nasi sojusznicy w godzinie próby będą solidarni wobec nas - powiedział szef MON.

